Пятница будет серой и дождливой

В течение дня небо будет проясняться лишь временами, во многих местах ожидается дождь, на востоке страны осадки продлятся дольше. Ветер прогнозируется умеренный, юго-западный или западный, на побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. На территорию страны вновь попадет более прохладная воздушная масса, температура воздуха днем ​​будет почти такой же, как ночью, – +12...+15 градусов.