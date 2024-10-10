В последний рабочий день этой недели, 11 октября, в Латвии будет преобладать серая и дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Пятница будет серой и дождливой
В течение дня небо будет проясняться лишь временами, во многих местах ожидается дождь, на востоке страны осадки продлятся дольше. Ветер прогнозируется умеренный, юго-западный или западный, на побережье порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. На территорию страны вновь попадет более прохладная воздушная масса, температура воздуха днем будет почти такой же, как ночью, – +12...+15 градусов.
В Риге временами небо будет проясняться, но в течение дня ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем сохранится в пределах +13...+14 градусов.
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