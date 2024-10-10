Россия атаковала портовую инфраструктуру Одессы; погибли семь человек

По словам Кипера, в результате атаки пострадал гражданский контейнеровоз с панамским флагом.

"К сожалению, число погибших в результате вчерашнего ракетного удара России возросло до семи",- сообщил Кипер в социальных сетях в четверг, 10 октября.

"Сегодня утром в больнице скончался 46-летний работник порта. Врачи сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми", - добавил он.

"Это третья атака на гражданское судно за последние четыре дня", - заявил ранее чиновник.

Ранее Россия уже атаковала корабли и зернохранилища в Одесской области. Украина охарактеризовала нападения как незаконную попытку разрушить ее экспортный потенциал.

Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров зерна до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Неоднократные нападения на украинские порты и склады зерна значительно сократили экспорт зерна из Украины.

Новая атака произошла через два дня после того, как российская ракета поразила корабль под флагом Палау в Одесском порту, в результате чего погиб один человек.

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