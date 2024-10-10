Новые правила для велосипедов: принудительная эвакуация и наклейки с регистрацией

Если велосипед находится в месте, где он не препятствует дорожному движению, он будет признан оставленным на дороге на длительное время, если им не пользовались не менее 45 дней с тех пор, как прикреплена предупреждающая наклейка.

Минсообщения отмечает, что получить зарегистрированные велосипеды со специальной стоянки будет удобнее и быстрее, предоставив сведения о регистрации велосипеда.

Если регистрация не была произведена, то необходимо будет предоставить информацию, которая может быть использована для подтверждения права собственности.

Всю необходимую информацию о регистрации велосипедов можно найти на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

При регистрации велосипеда владельцу выдается регистрационная наклейка, что подтверждается информацией о присвоении наклейки. Затем наклейка отправляется по почте на указанный в e-CSDD адрес владельца велосипеда в Латвии.

Регистрационная наклейка отправляется обычной почтой без страховки после оплаты. Оплата за регистрацию велосипеда должна быть произведена на e-CSDD в течение двух часов после регистрации.

Уже сообщалось, что 1 января этого года вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают, что регистрация электросамокатов и велорикш обязательна, а на их конструкции должна быть размещена наклейка о государственной регистрации.

При этом регистрация велосипедов определяется как добровольная.

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