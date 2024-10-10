Министерство cообщения инициировало изменения в правилах Кабинета министров "О принудительном перемещении транспортного средства и признании транспортного средства оставленным на дороге на длительный срок". В дальнейшем эти правила будут распространяться и на владельцев велосипедов и электросамокатов, сообщили в министерстве.
Новые правила для велосипедов: принудительная эвакуация и наклейки с регистрацией
Поправки устанавливают требования к признанию электросамокатов, велосипедов, в том числе велорикш, оставленными на дороге на длительное время, а также уточняют обязанности должностных лиц и операторов парковки.
Учитывая сложившуюся ситуацию с транспортными средствами, брошенными на дороге между пунктом пограничного пропуска и пограничной полосой или же в пограничной полосе, правила сократят срок, в течение которого транспортное средство (велосипед или электросамокат) признается оставленным на долгий срок.
Также правилами будет определено право сотрудников Государственной пограничной охраны принимать решение о перемещении оставленного транспортного средства.
Минсообщения призывает людей регистрировать свои велосипеды, когда эти требования вступят в силу, поскольку если будет обнаружено, что велосипед оставлен на дороге на длительное время, он будет перемещен на специальную стоянку.
Велосипед будет признан оставленным на дороге на длительное время, и будет принято решение о его перемещении на специальную парковку,
если велосипед находится в месте, где он препятствует перемещению других участников дорожного движения в течение более восьми часов с того момента, когда к велосипеду, хозяина которого невозможно установить, прикреплена предупреждающая наклейка.
Если велосипед находится в месте, где он не препятствует дорожному движению, он будет признан оставленным на дороге на длительное время, если им не пользовались не менее 45 дней с тех пор, как прикреплена предупреждающая наклейка.
Минсообщения отмечает, что получить зарегистрированные велосипеды со специальной стоянки будет удобнее и быстрее, предоставив сведения о регистрации велосипеда.
Если регистрация не была произведена, то необходимо будет предоставить информацию, которая может быть использована для подтверждения права собственности.
Всю необходимую информацию о регистрации велосипедов можно найти на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
При регистрации велосипеда владельцу выдается регистрационная наклейка, что подтверждается информацией о присвоении наклейки.
Затем наклейка отправляется по почте на указанный в e-CSDD адрес владельца велосипеда в Латвии.
Регистрационная наклейка отправляется обычной почтой без страховки после оплаты. Оплата за регистрацию велосипеда должна быть произведена на e-CSDD в течение двух часов после регистрации.
Уже сообщалось, что 1 января этого года вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают, что регистрация электросамокатов и велорикш обязательна, а на их конструкции должна быть размещена наклейка о государственной регистрации.
При этом регистрация велосипедов определяется как добровольная.
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