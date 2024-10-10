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Sergejs Tihomirovs

Видео На Кекавской окружной дороге столкнулись грузовик и легковая машина

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Авария
Авария Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursmes" konta platformā "Instagram"

Вечером в четверг, 10 октября, на Кекавской окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi.

На видео, которые опубликовали очевидцы, видно, что на дороге перевернулся грузовик с прицепом.

Сообщается, что в результате аварии пострадали грузовик и несколько легковых автомобилей. 

На месте происшествия затруднено движение транспорта.

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