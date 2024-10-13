В этом году в Екабпилсе выросла заболеваемость коклюшем, бьют тревогу врачи районной больницы, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на radio1.lv.
Врачи обеспокоены: в больницу поступают дети, больные коклюшем
Этой осенью в Екабпилсской больнице лечились трое детей, больных коклюшем, в том числе пятимесячный ребенок. Из маленьких пациентов был привит только один, сообщили на пресс-конференции главный врач Екабпилсской районной больницы Илзе Бикова и заведующая детским отделением Екабпилсской районной больницы, педиатр-пульмонолог Айя Бришка.
Портал Radio1.lv, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что амбулаторно лечатся от коклюша несколько десятков жителей Екабпилса и края.
Как поясняет заведующая детским отделением Екабпилсской районной больницы педиатр Айя Бришка, коклюш - это бактериальная инфекция, вызываемая Bordetella pertussis. В динамике кашель становится более сильным и приступообразным.
"Поначалу может показаться, что это просто простуда, но на второй неделе кашель усиливается, становится трудно дышать, у малышей могут даже быть эпизоды задержки дыхания, во время которых они также могут задохнуться. Детская клиническая университетская больница также бьет тревогу, что у них есть дети, больные коклюшем, причем заболевание очень серьезное", - сказала Айя Бришка.
Продолжительность приступов кашля может достигать 30 минут, симптомы заболевания сохраняются даже в течение нескольких месяцев. Люди, прошедшие вакцинацию, не испытывают этих симптомов.
Вакцина против коклюша входит в состав комбинированной вакцины, которую следует вводить в возрасте двух, четырех и шести месяцев согласно плану вакцинации. Затем в 15 месяцев, семь лет и 14 лет. Одной из причин роста заболеваемости является отказ от вакцинации, многие родители предпочитают не прививать своих детей, подчеркнули на пресс-конференции врачи Екабпилсской районной больницы.
"Осложнениями коклюша являются пневмония и ателектаз, судороги и энцефалит также могут возникать из-за недостаточности кислорода для всего организма, в том числе и для мозга", - объясняет Айя Бришка.
Врачи призывают ответственно отнестись к вакцинации, ведь только она сможет защитить вашего ребенка от серьезных заболеваний. Вакцину против коклюша также рекомендуется беременным женщинам, поскольку она может защитить ребенка до достижения возраста вакцинации.
Детей с кашлем нельзя водить в детский сад, отправлять в школу, им следует обратиться к семейному врачу, который затем определит диагноз. Коклюш диагностируется с помощью анализов.
Врачи утверждают, что если заболевание у детей протекает нетяжело, то лечить коклюш можно и в домашних условиях. Детей до шести месяцев и пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, легких и нервной системы рекомендуется лечить в условиях стационара.
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