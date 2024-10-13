Врачи обеспокоены: в больницу поступают дети, больные коклюшем

Вакцина против коклюша входит в состав комбинированной вакцины, которую следует вводить в возрасте двух, четырех и шести месяцев согласно плану вакцинации. Затем в 15 месяцев, семь лет и 14 лет. Одной из причин роста заболеваемости является отказ от вакцинации, многие родители предпочитают не прививать своих детей, подчеркнули на пресс-конференции врачи Екабпилсской районной больницы.

"Осложнениями коклюша являются пневмония и ателектаз, судороги и энцефалит также могут возникать из-за недостаточности кислорода для всего организма, в том числе и для мозга", - объясняет Айя Бришка.

Врачи призывают ответственно отнестись к вакцинации, ведь только она сможет защитить вашего ребенка от серьезных заболеваний. Вакцину против коклюша также рекомендуется беременным женщинам, поскольку она может защитить ребенка до достижения возраста вакцинации.

Детей с кашлем нельзя водить в детский сад, отправлять в школу, им следует обратиться к семейному врачу, который затем определит диагноз. Коклюш диагностируется с помощью анализов.

Врачи утверждают, что если заболевание у детей протекает нетяжело, то лечить коклюш можно и в домашних условиях. Детей до шести месяцев и пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, легких и нервной системы рекомендуется лечить в условиях стационара.

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