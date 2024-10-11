В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в Россию

В РФ поставляется продукция более 30 немецких станкостроителей

Как выяснила SWR с использованием видео- и фотоматериалов, немецкая продукция активно используется компаниями, снабжающими российскую армию двигателями и деталями для самолетов и ракет. Среди этих фирм - "КамАЗ", НИР, "Индустриальные решения", "Парсек".

Журналисты установили более 30 немецких производителей, чьи станки в прошлом году были экспортированы в Россию. Многие из этих компаний базируются в федеральной земле Баден-Вюртемберг, известной большим числом машиностроительных фирм. Среди них - компании Walter Maschinenbau из Тюбингена, Vollmer из Бибераха, Fein GmbH из Швебиш-Гмюнда, Heller из Нюртингена и другие.

Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ было ввезено в Россию через Турцию. Некоторые из турецких посредников имеют прямые связи с РФ, а некоторые даже были основаны российскими предпринимателями, сообщает далее телекомпания.

Компании отрицают нарушение закона

Немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции против Москвы и не знают, как их станки оказались в России. Объединение немецких машиностроителей предположило, что фирмы в общем и целом придерживаются санкционных правил и законов. "Компании и посредники, которые не соблюдают действующее законодательство, совершают уголовное преступление. Запрет на поставки в Турцию мы отвергаем", - добавили в отраслевом объединении в ответ на запрос телекомпании.

Между тем, эксперт по санкциям Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики считает, что немецкие компании действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались". "Обход санкций - чрезвычайно прибыльное дело. Как правило, в третьей стране найдется человек, который это сделает и которому за это щедро заплатят", - поясняет он. Эксперт призвал правительство ФРГ ужесточить для компаний обязательства по контролю цепочек поставок своей продукции и усилить меры против обхода санкций.

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