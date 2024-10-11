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Alexandra Nekrasova

Полиция могла бы раньше сообщить жителям о масштабной операции в Алуксне, считает Козловскис

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Министр внутренних дел Рихард Козловскис
Министр внутренних дел Рихард Козловскис Фото: Evija Trifanova/LETA

После масштабной операции в Алуксне, в результате которой была пресечена деятельность крупнейшего в стране предприятия по производству синтетических наркотиков, высшие должностные лица Государственной полиции могли бы быстрее проинформировать население о случившемся, чтобы оно знало, на чем основана повышенная активность сотрудников правоохранительных органов в этой приграничной зоне, и не опасалось, что эти действия связаны с какими-либо внешними угрозами, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения (LTV) Šodienas jautājums.

О том, что в Алуксне действуют крупные силы безопасности и спецслужбы, жители говорили еще со среды, 2 октября, но было неясно, почему полиция работает в районе склада. Госполиция только в субботу, 5 октября, сообщила общественности, что в Зиемерской волости обнаружено крупное предприятие по производству наркотиков и что в ходе международной операции задержаны несколько человек.

LTV пыталось получить комментарии находившейся на месте происшествия полиции еще в пятницу, 4 октября, но реакция последовала только после того, как журналисты попытались связаться с министром внутренних дел.

Галерея: В ходе масштабной операции в Алуксне Госполиция раскрыла крупнейшую в истории Латвии лабораторию по производству синтетических наркотиков

Козловскис не стал отрицать, что полиция могла бы прокомментировать ситуацию раньше. "Учитывая, что Алуксне находится возле границы и мы живем в довольно неспокойное время, конечно, такая масштабная операция требовала реальных комментариев со стороны высшего полицейского руководства, чтобы в том числе успокоить население, что в данном случае нет причин для беспокойства и нет никакой опасности", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в окрестностях Алуксне было обнаружено и ликвидировано крупнейшее в истории Латвии производство наркотиков, а стоимость изъятой готовой продукции составила не менее 400 млн евро.

Видео: Обнаруженное производство наркотиков под Алуксне

В ходе операции были задержаны восемь членов международной преступной группировки. Среди задержанных, возраст которых составляет от 24 до 35 лет, пять граждан Украины, двое граждан Польши и один гражданин Армении. Шестеро из них заключены под стражу.

Уголовно-процессуальные действия проводились одновременно в нескольких городах Латвии, в том числе было проведено семь обысков.

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