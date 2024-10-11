Украинская журналистка Рощина умерла в российском плену

Заложница России

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ крупнейшей атомной электростанции в Европе и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Рощина находится в заложниках, но доступа к ней нет.

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