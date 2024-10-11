Утром в четверг, 10 октября, по невыясненным пока причинам поездка одного из водителей закончилась в кювете. Вскоре после 8 часов утра Audi, упавшая в кювет возле заправочной станции на Вентспилсском шоссе, привлекла внимание многих проезжающих мимо автомобилистов, а ее водитель словно растворился в воздухе, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Водитель съехал в кювет на Вентспилсском шоссе и сбежал
Возле брошенной в кювете машины с литовскими номерами в грязи были видны следы, которые, скорее всего, оставил сбежавший водитель.
Журналистам удалось найти человека, который знал кое-что о произошедшем.
Мужчина сообщил, что знает человека, который рано утром без ведома владельца увез эту машину со двора. Они втроем каждое утро вместе ездят на работу в Елгаву. Собеседник передачи не исключил, что угонщик был в нетрезвом состоянии.
В результате произошедшего никто не пострадал, другие автомобили повреждены не были. Пока неясно, что произошло с водителем, бросившим машину, и куда он делся.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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