Видео Водитель съехал в кювет на Вентспилсском шоссе и сбежал

Возле брошенной в кювете машины с литовскими номерами в грязи были видны следы, которые, скорее всего, оставил сбежавший водитель.

Журналистам удалось найти человека, который знал кое-что о произошедшем.

Мужчина сообщил, что знает человека, который рано утром без ведома владельца увез эту машину со двора. Они втроем каждое утро вместе ездят на работу в Елгаву. Собеседник передачи не исключил, что угонщик был в нетрезвом состоянии.

В результате произошедшего никто не пострадал, другие автомобили повреждены не были. Пока неясно, что произошло с водителем, бросившим машину, и куда он делся.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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