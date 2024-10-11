Пт, 11.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

"Тяжелый понедельник": в соцсетях обратили внимание на курьез в эфире LTV

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Человек перед телевизором
Человек перед телевизором Фото: Unsplash

В социальных сетях стремительно распространяется видео с инцидентом, который произошел в эфире LTV.

Журналистка Инесе Браже поделилась на платформе X видеозаписью, на которой слышно, как диктор, читающий титры сериала Solījums на LTV, похоже, выходит из себя.

"У кого-то тоже тяжелый понедельник", - написала под этим видео Браже.

Видео набрало более 40 тысяч просмотров. Люди не скрывают своих эмоций, рассказывая, что смеялись до слез и обзывали понедельник самыми грубыми словами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх