"Тяжелый понедельник": в соцсетях обратили внимание на курьез в эфире LTV

Журналистка Инесе Браже поделилась на платформе X видеозаписью, на которой слышно, как диктор, читающий титры сериала Solījums на LTV, похоже, выходит из себя.

Kādam vēl ir grūta pirmdiena. pic.twitter.com/21k6HTH1S3 — Inese Braže (@Brazhe_inese) October 7, 2024

"У кого-то тоже тяжелый понедельник", - написала под этим видео Браже.

Видео набрало более 40 тысяч просмотров. Люди не скрывают своих эмоций, рассказывая, что смеялись до слез и обзывали понедельник самыми грубыми словами.

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