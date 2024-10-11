Главное за 11 октября Что жители думают о запрете телефонов в школах, открытие парка ужасов в Риге и латыши в эпицентре урагана

Латвия не может позволить себе проект Rail Baltica, поэтому его надо заморозить на год, чтобы решить все финансовые вопросы, заявил в интервью агентству LETA министр сельского хозяйства Арманд Краузе.

За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству LETA в полиции.

Число туристов в столице возвращается на уровень, предшествовавший пандемии Covid-19, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

6 октября 2024 года сотрудники Госполиции в Даугавпилсе заметили мотоциклиста, который ехал без включенных фар ближнего света, хотя было уже темно. Полицейские попытались остановить его, но он пустился в бегство. Позднее выяснилось, что этот водитель нарушил массу правил дорожного движения.

В Даугавпилсе, втором по количеству жителей городе в Латвии, только каждый пятый житель - латыш, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В Риге завершена большая часть работ по ремонту улиц в этом году, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

За рубежом:

Ураган "Милтон", обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками. По мере того, как спасатели начинают обследовать все новые затопленные и разрушенные места, растет и число жертв.