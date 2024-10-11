Вот и подходит к концу очередная осенняя рабочая неделя. Впереди - два выходных дня, но перед тем, как отключиться от будней, стоит узнать о том, что интересного произошло за день в Латвии и за ее пределами. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 11 октября.
Главное за 11 октября ⟩ Что жители думают о запрете телефонов в школах, открытие парка ужасов в Риге и латыши в эпицентре урагана
Новости Латвии:
С 1 февраля 2025 года ученикам 1-6-х классов запретят пользоваться в школах мобильными телефонами, если это не требуется для изучения учебного материала. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать мнение жителей и гостей Риги об этом.
Ответы смотрите на видео!
Вопрос русского языка в публичном пространстве Латвии - это вечно актуальный для последних 30 лет вопрос. Недавно его вновь актуализировала программа Латвийского телевидения Kultūršoks, а в дискуссию вступили политики, журналисты, люди искусства и простые жители. Давайте же разберемся в вопросе во всей его полноте - какие аргументы у сторонников запрета, а какие у защитников русского языка.
Неоднозначная интерпретация данных о первом и втором пенсионных уровнях создает впечатление, что представители власти либо плохо понимают финансовые рынки, либо стараются ввести общественность в заблуждение относительно возможной доходности пенсионных накоплений. Если верно второе, то хочется верить, что это не сознательная стратегия, так как такие действия могли бы стать шагом назад в социально-экономическом развитии страны.
Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открывается парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк будет организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.
Самые известные в Литве платформы по поставке продуктов питания на дом - Wolt, Bolt Food и Lastmile - сами не трудоустраивают своих курьеров, а называют их партнерами по предпринимательской деятельности - не сотрудниками. 15min.lt со ссылкой на исследование "Редакции" сообщает, что в таком партнерстве образовался ряд проблем: курьеры теряют социальные гарантии, не могут защищать свои права, а часть перевозчиков еды и даже людей работает нелегально или же вообще не имеет права жить в Литве.
После масштабной операции в Алуксне, в результате которой была пресечена деятельность крупнейшего в стране предприятия по производству синтетических наркотиков, высшие должностные лица Государственной полиции могли бы быстрее проинформировать население о случившемся, чтобы оно знало, на чем основана повышенная активность сотрудников правоохранительных органов в этой приграничной зоне, и не опасалось, что эти действия связаны с какими-либо внешними угрозами, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения (LTV) Šodienas jautājums.
В ночь с субботы, 12 октября, на воскресенье, 13 октября, мобильный оператор Bite Latvija реализует самый крупный проект модернизации системы обслуживания клиентов почти за 20 лет своего существования, сообщается в пресс-релизе компании. В это время в работе системы обслуживания клиентов могут возникнуть временные перебои, а также будет недоступен портал самообслуживания ManaBite. На качество сети модернизация не повлияет - клиенты смогут без помех совершать звонки, использовать интернет, отправлять SMS и пользоваться прочими услугами.
Латвия не может позволить себе проект Rail Baltica, поэтому его надо заморозить на год, чтобы решить все финансовые вопросы, заявил в интервью агентству LETA министр сельского хозяйства Арманд Краузе.
За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству LETA в полиции.
Число туристов в столице возвращается на уровень, предшествовавший пандемии Covid-19, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
6 октября 2024 года сотрудники Госполиции в Даугавпилсе заметили мотоциклиста, который ехал без включенных фар ближнего света, хотя было уже темно. Полицейские попытались остановить его, но он пустился в бегство. Позднее выяснилось, что этот водитель нарушил массу правил дорожного движения.
В Даугавпилсе, втором по количеству жителей городе в Латвии, только каждый пятый житель - латыш, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В Риге завершена большая часть работ по ремонту улиц в этом году, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
За рубежом:
Ураган "Милтон", обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками. По мере того, как спасатели начинают обследовать все новые затопленные и разрушенные места, растет и число жертв.
Российская актриса Мария Машкова, которая уже давно живет в США и с самого начала вторжения России в Украину выступила против него, рассказала, что в нынешнее сложное время надеется не на то, что в России что-то изменится, а на то, что ей удастся сохранить себя и любовь к своим близким.
Если Россия нападет на страны Балтии, запад ответит нападением на Санкт-Петербург, заявил на конференции Defending Baltics бывший начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак, сообщает Bild. Фрагменты из этой публикации цитирует польский портал Onet.
Две недели назад, 13 сентября, директор Нарвской православной гимназии Татьяна Салу получила от владельца школы, протоиерея Виталия Гаврилова уведомление о том, что трудовой договор с ней расторгается, сообщает Rus.Postimees.
Сообщений об отправке северокорейских солдат в Украину на помощь российской армии становится всё больше. На прошлой неделе «Интерфакс-Украина» и KyivPost заявили со ссылкой на источники в украинской разведке, что 3 октября шесть северокорейских офицеров были убиты и трое получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по российскому полигону на оккупированной территории Донбасса. По данным источников, группа офицеров из КНДР приехала туда для встречи с российскими коллегами «в рамках обмена опытом». Так ли это на самом деле, и если да, то чем военные из КНДР могут помочь российским войскам, воюющим в Украине?
Украинская разведка подтвердила информацию о смерти 27-летней журналистки Виктории Рощиной, которую удерживали в России. В ГУР говорят, что готовились к ее обмену в ближайшее время.
Марк Рютте заявил, что союзникам не следует обращать внимания на угрозы Путина. Ядерные учения на предстоящей неделе покажут готовность альянса ответить на такие угрозы, добавил он.
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Если вы бывали в саду, на рынке, в магазине или на кухне, то отличить эти овощи для вас не составит труда. Пройдите тест и убедитесь сами!
Вечером в среду, 9 октября, ураган "Милтон" достиг штата Флорида, США, где в настоящее время находятся также известные в Латвии люди.
Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японскому движению Nihon Hidankyo, которое объединяет жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и рассказывает об опасности ядерного оружия, сообщает BBC.
В социальных сетях стремительно распространяется видео с инцидентом, который произошел в эфире LTV.
Илон Маск представил инвесторам Tesla прототипы беспилотных такси будущего — двухместный автомобиль Cybercab без руля и педалей и многоместный Robovan, рассчитанный на 20 человек. На Cybercab Маск эффектно подъехал к студии Warner Bros Studios, где проходило мероприятие, и в ходе выступления назвал эту модель "маленькой комфортабельной гостиной".
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