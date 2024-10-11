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Студентка нашла в посылке от Shein живого скорпиона

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Скорпион. Иллюстративное фото.
Скорпион. Иллюстративное фото. Фото: RHJPhtotos/Shutterstock

"Я думала, это игрушка, но тогда он начал двигаться," - рассказала София Алонсо-Мозингер, студентка, которая в посылке с одеждой, полученной от предприятия Shein, нашла живого скорпиона, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.

Студентка Бристольского университета София описала пережитое как "довольно пугающее".

Китайское предприятие Shein сообщило, что расследует этот инцидент.

Студентка, изучающая электротехнику и электронику, сказала: "Я открыла внешнюю упаковку и увидела, что что-то движется".

Поняв, что это скорпион, 18-летняя студентка закрыла упаковку, в которой находилась заказанная пара обуви, и позвала соседей по квартире.

"Я думала, что брежу", - сказала она.

"Мне казалось, что я не боюсь пауков и подобных созданий, однако было страшно неожиданно оказаться в своей комнате со скорпионом", - отметила девушка.

Соседка Софии по квартире, 18-летняя Фебе Хант, сказала, что услышала крики и увидела свою соседку по квартире "с живым скорпионом в пакете с обувью".

"Сначала, честно скажу, я предложила убить его, но после этого мы решили, что это не было гуманно, поэтому мы положили его в пластиковую посуду, предназначенную для хранения еды".

Оливер Джеймс, еще один сосед по квартире, изучающий зоологию, кухонными щипцами поместил скорпиона в посуду.

"Это было немного нервно", - сказал он, так как никто не знал, насколько этот скорпион ядовит.

Молодые люди дали скорпиону воды и связались с местной организацией по защите рептилий, которая приехала за ним через несколько часов.

Эксперты отмечают, что сообщения о подобных сюрпризах в посылках поступают довольно часто. Инцидент в Бристольском университете стал уже вторым за этот месяц.

Укус скорпиона, о котором идет речь, "поддается медицинскому лечению... Потенциально опасен для жизни, но у обычного взрослого человека просто будет очень плохой день", - говорят эксперты.

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