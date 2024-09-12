Германия готовит новое регулирование для обеспечения соответствия китайских интернет-магазинов, таких как Temu и Shein, стандартам Европейского союза, сообщает агентство Reuters.

Эти новые правила будут касаться безопасности продукции, защиты окружающей среды, прав потребителей, а также таможенного и налогового законодательства. Союз розничной торговли Германии оказывает давление на правительство с целью обеспечить честную конкуренцию, указывая на то, что таможенным органам не хватает возможностей для проверки соответствия всех товаров требованиям ЕС.

Правительства западных стран выдвинули Temu обвинения в связи с рисками защиты данных. Реагируя на это, Google заблокировал "дочку" Temu - платформу э-коммерции Pinduoduo - в связи с рисками мошенничества с данными. Аналитики указывают, что Temu показывает относительно низкие риски, и риски Pinduoduo главным образом были связаны с пользователями в Китае.

Кроме того, вопросы вызывает то, как Temu и Shein удается продавать товары по очень низким ценам, и то, что...