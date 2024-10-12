"Её было невозможно остановить". История украинской журналистки Виктории Рощиной, которую убил российский плен

Это был один из этапов подготовки к возвращению журналистки в Украину.

«К сожалению, мы не успели», — признал в эфире украинского телевидения представитель Координационного штаба обмена Петр Яценко.

Об обстоятельствах смерти Рощиной, по его словам, пока говорить рано, они устанавливаются.

Второй плен

Для Виктории Рощиной это был уже второй российский плен.

Впервые, по данным Генпрокуратуры Украины, представители ФСБ и вооруженных сил РФ задержали ее в Бердянске 15 марта 2022 года.

Тогда по своей инициативе журналистка пыталась добраться в осажденный российскими войсками Мариуполь, чтобы писать репортажи о военных действиях на востоке и юге Украины. Она двигалась в специальной гуманитарной колонне, но была остановлена.

Рощина рассказывала, что проверявший ее российский военный «попросил показать WhatsApp и увидел там контакт „СБУ Запорожья“», где «было сообщение с просьбой опубликовать видео некоего российского военного, перешедшего на сторону Украины».

После этого журналистку задержали, а позже пророссийские СМИ и телеграмм-каналы распространили видео, где Рощина отрицает свои претензии к российским силовым структурам, которые держат ее в плену, и говорит, что те якобы спасли ей жизнь.

В Бердянске её держали 10 дней, но 21 марта освободили.

Через пять дней Рощина опубликовала текст о том, как пережила первый плен.