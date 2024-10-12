В четверг стало известно о смерти в российском плену 27-летней Виктории Рощиной, журналистки издания Hromadske и внештатного автора "Украинской правды". Мы рассказываем историю журналистки, которая активно писала о жизни на оккупированных территориях Украины и дважды попадала в плен к российским силовикам.
"Её было невозможно остановить". История украинской журналистки Виктории Рощиной, которую убил российский плен
Что известно о смерти Рощиной
Данные о смерти Рощиной подтвердило внутреннее расследование украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Официальное сообщение об этом также поступило в офис уполномоченного по правам человека в Верховной раде.
Одним из первых о смерти Рощиной сообщило украинское издание «Ґрати». Согласно этим данным, о смерти Рощиной Минобороны России сообщило 10 октября, в ответ на обращение ее отца, направленное 28 августа 2024 года.
В коротком электронном письме от российского военного ведомства, которое есть в распоряжение «Ґрати», отцу Рощиной сообщают, что его дочь скончалась 19 сентября 2024 года. Останки журналистки в тексте обещают вернуть «украинской стороне в рамках обмена телами задержанных». Причина смерти не уточняется.
Виктория родилась 6 октября 1996 года и до своего 28-летия не дожила несколько недель.
Как сообщил украинскому общественному вещателю «Суспільне» представитель главного управления разведки Андрей Юсов, в самое ближайшее время Рощину должны были включить в очередной список на обмен пленными.
«Ее возвращение было согласовано и последняя информация, которая известна, ее этапировали [из Таганрога — Ред.] в [московский следственный изолятор] „Лефортово“», — сказал Юсов.
Это был один из этапов подготовки к возвращению журналистки в Украину.
«К сожалению, мы не успели», — признал в эфире украинского телевидения представитель Координационного штаба обмена Петр Яценко.
Об обстоятельствах смерти Рощиной, по его словам, пока говорить рано, они устанавливаются.
Второй плен
Для Виктории Рощиной это был уже второй российский плен.
Впервые, по данным Генпрокуратуры Украины, представители ФСБ и вооруженных сил РФ задержали ее в Бердянске 15 марта 2022 года.
Тогда по своей инициативе журналистка пыталась добраться в осажденный российскими войсками Мариуполь, чтобы писать репортажи о военных действиях на востоке и юге Украины. Она двигалась в специальной гуманитарной колонне, но была остановлена.
Рощина рассказывала, что проверявший ее российский военный «попросил показать WhatsApp и увидел там контакт „СБУ Запорожья“», где «было сообщение с просьбой опубликовать видео некоего российского военного, перешедшего на сторону Украины».
После этого журналистку задержали, а позже пророссийские СМИ и телеграмм-каналы распространили видео, где Рощина отрицает свои претензии к российским силовым структурам, которые держат ее в плену, и говорит, что те якобы спасли ей жизнь.
В Бердянске её держали 10 дней, но 21 марта освободили.
Через пять дней Рощина опубликовала текст о том, как пережила первый плен.
«Они приносили еду, но я от нее отказывалась. В первые дни ела свои небольшие запасы, которые везла из Запорожья. Когда они закончились, пила сладкий чай. Чувствовала, как меня покидают силы. Было сложно даже подняться на ноги», — писала журналистка в статье под названием «Неделя в плену оккупантов. Как я выбралась из рук ФСБ, „кадыровцев“ и дагестанцев» для издания Hromadske.
«Во время предпоследнего визита ФСБ я почти не могла встать. Впрочем, постоянно требовала освобождения. Когда сильно кричала, один из чеченцев ударил меня и сказал, что я здесь „не у себя дома и должна следить за тоном“», — продолжала она.
Второй раз Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года на оккупированной территории Украины.
В тот день родные говорили с ней в последний раз. Журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не уточнила, где именно находится.
Поездка через Польшу
Известно, что Рощина отправилась в дорогу 27 июля — она планировала добраться из Украины в Польшу, а оттуда, через Россию, — на оккупированные территории Украины на востоке страны. Журналистка планировала писать оттуда новый репортаж.
Вскоре родные обратились с заявлением о розыске, они также направили обращение в офис украинского омбудсмена.
Между первым и вторым пленом Виктория Рощина не раз ездила на оккупированные территории, чтобы писать оттуда репортажи, но всегда возвращалась.
Почти через год, в мае 2024 года, российские власти впервые признали, что журналистку задержали и что та находится на территории России. Это также подтвердил Международный Комитет Красного Креста (МККК).
«В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, — неизвестно», — прокомментировал сообщения о ее смерти уполномоченный по правам человека в Верховной раде Дмитрий Лубинец.
Офис генерального прокурора Украины, открывший уголовное производство по факту исчезновения Рощиной, после смерти журналистки переквалифицировал дело, которое теперь расследуют как «военное преступление, сопряженное с умышленным убийством».
Изучить все обстоятельства дела поручено следственному управлению Службы безопасности Украины.
Пыточная тюрьма в Таганроге
Татьяна Катриченко из украинской «Медийной инициативы за права человека» рассказала, что Викторию Рощину удерживали по меньшей мере в двух местах: исправительной колонии № 77 в Бердянске и СИЗО № 2 Таганрога, в Ростовской области. В обоих учреждениях россияне с первых месяцев своего полномасштабного вторжения удерживают как военнопленных, так и гражданских, в том числе и женщин.
«Таганрог известен как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с „Азовстали“ [то есть попавших в плен военных бригады „Азов“, признанной в РФ террористической организации и запрещенной, которая защищала завод]», — пишет Катриченко на своей странице в фейсбуке.
«Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях — оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят».
Би-би-си разговаривала с бывшими военнопленными, которые сидели в СИЗО № 2 в Таганроге. По их словам, физическое и психологическое насилие, в том числе избиения и пытки электротоком, там носят систематический характер.
Они рассказывали, что пленных не кормили и отказывали им в адекватной медицинской помощи, из-за чего некоторые из них скончались.
Появлялись непроверенные сообщения о том, что Виктория Рощина якобы объявляла голодовку, однако Татьяна Катриченко считает это «очень сомнительным».
Сторонним организациям, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста, посетить СИЗО в Таганроге, где до большой войны держали исключительно российских заключённых, Россия не позволяет.
По словам Татьяны Катриченко, в Таганроге Рощину держали в одиночной камере по крайней мере с мая по сентябрь 2024 года. 13 сентября журналистку вывезли из Таганрога, но действительно ли ее перевели в Москву в «Лефертово» — доподлинно неизвестно.
О чем писала Рощина
В авторском профиле Виктории Рощиной на сайте «Украинской правды» написано, что она работала в журналистике с 16 лет. Рощина специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы.
Кроме «Украинской правды» и Hromadske, Рощина сотрудничала с «Украинским радио», UA: Первый и изданием «Цензор.нет».
Редакторы, которые работали с Рощиной, говорят, что она «бралась за самые сложные темы» и ее «нельзя было остановить».
До 2022 года журналистка ездила в Москву, в места, где удерживали украинских заключенных, работала над фильмом о пленных украинских моряках.
После начала полномасштабной войны Виктория готовила материалы о жизни на оккупированных территориях.
В частности, в июне 2022 года вышел ее репортаж о городе Энергодар, где живут сотрудники занятой российскими войсками Запорожской АЭС; осенью того же года она ездила в оккупированный Крым и писала репортаж о том, как в оккупированной части Донецкой области проходил так называемый «референдум» о присоединении к России. Она также опубликовала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя. Эти ее материалы можно почитать на сайте «Украинской правды».
Она активно начала писать в «УП» в октябре 2022 года, когда вернулась с оккупированных территорий, где готовила материал о «референдумах» в Мариуполе и Бердянске.
«Вика поехала туда сама, не имея задания ни от одной украинской редакции, потому что видела в этом потребность и необходимость. Важность не забывать о наших людях в оккупации», — вспоминает о сотрудничестве с Рощиной главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.
«Вику ничто не могло остановить, если в ее голове рождалась идея. Для нее не было ничего важнее журналистики», — говорит о погибшей бывшая шеф-редакторка издания Hromadske Евгения Моторевская.
«Она [после начала полномасштабного вторжения. — Ред.] решила быть фрилансером, потому что ни одна редакция бы не отправила ее работать на оккупированные территории», — сказала Би-би-си Наталья Гуменюк, журналистка и соучредитель «Громадського телевидения».
Захваченные журналисты
«Вику ничто не могло остановить, если в ее голове рождалась идея. Для нее не было ничего важнее журналистики», — говорит о погибшей бывшая шеф-редакторка издания Hromadske Евгения Моторевская.
«Она [после начала полномасштабного вторжения. — Ред.] решила быть фрилансером, потому что ни одна редакция бы не отправила ее работать на оккупированные территории», — сказала Би-би-си соучредитель «Громадського телевидения», журналистка Наталья Гуменюк.
«У нее было необыкновенно острое чувство справедливости. Было трудно сдержать ее, [уговорить] не работать, взять какой-то выходной», — говорит Гуменюк.
Вскоре после исчезновения главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заявила, что у исчезнувшей на оккупированных территориях Рощиной не было редакционного задания от «УП».
«Редакционного задания у нее не было, но она спрашивала, какие темы теоретически нам были бы интересны», — уточнила Мусаева в комментарии изданию «Детектор медиа».
Президент Владимир Зеленский заявил, что для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, «ее гибель — это настоящий удар».
«И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации», — добавил он.
Имя Виктории Рощиной было включено в список 30 захваченных Россией украинских журналистов, обнародованный украинским Институтом массовой информации.
В Институте подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения погибли 82 сотрудника украинских СМИ, 34 получили ранения, а 14 — пропали без вести.
С 2014 года, когда после аннексии Крыма на востоке Украины вспыхнул вооружённый конфликт, в заложниках в России побывали более 100 украинских журналистов.