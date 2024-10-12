Зеленский в Берлине: новая военная помощь Киеву и "план победы" Украины

Что говорят в Германии об украинском "плане победы"

В Вашингтоне в конце сентября Зеленский уже представил так называемый "план победы" Украины американскому президенту, но детали до сих пор остаются неизвестными. Расспросить о них украинского президента журналисты, пришедшие в ведомство федерального канцлера, не смогли - вопросы не были предусмотрены. И пресс-конференция по итогам переговоров - тоже.

Эксперты считают, что суть этого плана заключается в том, чтобы, с одной стороны, усилив Украину за счет увеличения и ускорения западной военной помощи, а, с другой стороны, ослабив России путем ужесточения экономических санкций, вынудить Москву пойти на серьезные дипломатические переговоры с Киевом.

В этой связи немецкая бульварная газета Bild, ссылаясь на итальянскую Corriere della Sera, пишет, что Зеленский в ходе своего европейского турне впервые дал понять, что готов на перемирие вдоль сегодняшней линии фронта при условии, что США предоставят Украине примерно такие же гарантии безопасности, как Японии, Южной Корее и Филиппинам. А от его европейских партнеров он ожидает ускорения процесса вступления Украины в ЕС, что значительно улучшит для страны перспективы экономического роста. "Это означает, - пишет Bild, - что Киев прощается со своей целью освободить всю территорию Украины перед началом переговоров с Путиным".