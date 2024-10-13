Нет в наличии. Почему в Германии возник дефицит лекарств?

"Таким образом, мы зависим всего от нескольких производителей. И если один из них буксует, то буксует и вся цепочка поставок", - объяснила DW профессор Ульрике Хольцграбе (Ulrike Holzgrabe), эксперт в области фармацевтики и лекарственной химии из Вюрцбургского университета. "Если на маршруте, по которому осуществляется доставка, возникают непредвиденные ситуации, как, например, закрытая гавань в Шанхае во время пандемии коронавируса или судно, заблокировавшее Суэцкий канал, - то товары не доходят до нас", - пояснила она.

Есть ли на складах запас лекарств?

Усугубить проблему могут не только вопросы производства и логистики, но и низкий уровень запасов лекарственных веществ. Это связано с тем, что краткосрочные сбои в производственной цепочке не просто компенсировать.

Пополнение запасов - дело дорогостоящее. Аренда складских помещений ведет к высоким затратам, при этом нет уверенности в том, что хранящиеся там лекарства действительно будут проданы. Колебания спроса на медикаменты огромны: например, во время пандемии коронавируса спрос на продукцию компании Infectopharm рухнул, поскольку повсеместное ношение масок привело к резкому снижению заболеваемости другими инфекционными болезнями. Компании пришлось уничтожить дорогие соки с антибиотиками для детей, потому что она не смогла их продать. А два года спустя, спрос на них снова резко вырос.

Складирование медикаментов стоит дорого, а их реализация зависит от спроса Фото: DW: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/picture alliance

Но возместить ущерб продажей других медикаментов почти невозможно из-за маржи. Особенно остро в этой связи стоит вопрос в ситуации с дженериками. Это лекарственные средства, содержащие активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-разработчиком лекарства, но производимый другими фирмами. Дженерики составляют около 70-80 процентов от общего объема поставок основных лекарственных препаратов на мировом рынке. "Маржа при их производстве крайне низкая", - говорит Хольцграбе. Дисконтные контракты и другие соглашения, заложенные в систему здравоохранения Германии много лет назад, вынуждают компании производить как можно более дешевую продукцию.

Все эти причины, а также новые экологические нормы при производстве медикаментов, ведут к тому, что возвращение фармацевтического производства обратно в ЕС, к чему призывают многие, будет затруднено. "Мы создали экологическое законодательство, которое делает это практически невозможным", - говорит Хольцграбе. "Восстановление производственных мощностей займет не менее пяти лет", - уверен эксперт по цепочкам поставок Давид Франкас.

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