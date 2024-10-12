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Sergejs Tihomirovs

Индия резко увеличила поставки критически важных технологий в Россию

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Фото: Schutterstock.com

Индия резко увеличила поставки критически важных технологий в Россию и стала вторым поставщиком после Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Экспорт товаров из Индии, в число которых входят микрочипы, микрочипы и станки, в апреле и мае достиг 60 млн долларов, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы года, пишет Bloomberg.

В июле экспорт увеличился до 95 миллионов долларов США.

Официальные лица США и Европы указали на трудности попыток ограничить экспорт, который подпитывает военную машину российского диктатора Владимира Путина.

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