Индия резко увеличила поставки критически важных технологий в Россию и стала вторым поставщиком после Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Индия резко увеличила поставки критически важных технологий в Россию
Экспорт товаров из Индии, в число которых входят микрочипы, микрочипы и станки, в апреле и мае достиг 60 млн долларов, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы года, пишет Bloomberg.
В июле экспорт увеличился до 95 миллионов долларов США.
Официальные лица США и Европы указали на трудности попыток ограничить экспорт, который подпитывает военную машину российского диктатора Владимира Путина.
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