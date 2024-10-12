Начало осени - самое время пешеходам задуматься о необходимости различных светоотражающих элементов, которые в темное время могут спасти жизнь, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Светоотражатель, фонарик или жилет - что лучше всего защитит от несчастного случая?
Уже сообщалось о трагическом случае в Огрском крае, когда вечерняя прогулка пешехода закончилась фатально.
Мужчина решил пройти по трассе в темноте, в отдаленной местности, в одежде, в которой он не виден водителям. Этот фактор уже тогда оказался фатальным для человека.
Директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс призывает участников дорожного движения все серьезнее задумываться о видимости в начале осенне-зимнего периода.
Поскольку темная часть дня становится длиннее, вполне естественно, что видимость на дорогах ухудшается, поэтому менее защищенным участникам дорожного движения особенно важно подумать о светоотражающих элементах на одежде.
"Несколько светоотражающих элементов - фонарик, подсветка телефона. Водителям нужно быть очень внимательными, потому что рядом будут невидимые пешеходы и велосипедисты. Столкновения обычно приводят к печальным последствиям", - говорит Янис Ванкс, директор Школы безопасного вождения.
Янис отмечает, что независимо от того, густонаселенный район или малолюдный, видимость в темное время суток не так хороша, как днем: "Темнота, дождь. Все это влияет на то, насколько хорошо вы видите и насколько безопасно водить машину. Даже если это хорошо освещенный переход, но подъезд к нему не освещен и в темноте водители не успевают заметить пешехода".
Эксперт дорожного движения добавляет, что распространенный в обществе миф о том, что одежда со светоотражающими элементами - это не совсем модно, является устаревшим мнением:
"Родители, одевайте своих детей в яркую одежду со светоотражающими элементами или в жилетку. Сейчас есть очень современные решения - в одежду уже внедрены светоотражающие элементы".
Чтобы убедиться, какой из светоотражающих элементов лучше всего помогает увидеть пешеходов в темное время суток, программа провела эксперимент.
Если идти по обочине дороги в безлюдном месте без светоотражателей и в темной одежде, то водитель не сможет заметить пешехода.
Ситуация как для водителя, так и для пешехода становится немного более обнадеживающей, если к рюкзаку прикреплен небольшой отражатель, который виден время от времени. Но увидеть человека все равно очень сложно.
Отражатель, надетый на руку, виден с точки зрения водителя при ближнем свете.
Если во время движения в руке у пешехода есть фонарик, то можно быть уверенным, что водитель увидит человека издалека.
Жилет - очень эффективное средство, сообщающее водителям, что пешеход находится рядом с дорогой в темное время суток.
Чтобы не подвергать излишнему риску свое здоровье и жизнь, прежде чем выйти из дома и отправиться в путь, полезно иметь при себе жилет, фонарик или предмет одежды со встроенными в него отражателями.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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