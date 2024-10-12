Видео Светоотражатель, фонарик или жилет - что лучше всего защитит от несчастного случая?

Эксперт дорожного движения добавляет, что распространенный в обществе миф о том, что одежда со светоотражающими элементами - это не совсем модно, является устаревшим мнением:

"Родители, одевайте своих детей в яркую одежду со светоотражающими элементами или в жилетку. Сейчас есть очень современные решения - в одежду уже внедрены светоотражающие элементы".

Чтобы убедиться, какой из светоотражающих элементов лучше всего помогает увидеть пешеходов в темное время суток, программа провела эксперимент.

Если идти по обочине дороги в безлюдном месте без светоотражателей и в темной одежде, то водитель не сможет заметить пешехода.

Ситуация как для водителя, так и для пешехода становится немного более обнадеживающей, если к рюкзаку прикреплен небольшой отражатель, который виден время от времени. Но увидеть человека все равно очень сложно.

Отражатель, надетый на руку, виден с точки зрения водителя при ближнем свете.

Если во время движения в руке у пешехода есть фонарик, то можно быть уверенным, что водитель увидит человека издалека.

Жилет - очень эффективное средство, сообщающее водителям, что пешеход находится рядом с дорогой в темное время суток.

Чтобы не подвергать излишнему риску свое здоровье и жизнь, прежде чем выйти из дома и отправиться в путь, полезно иметь при себе жилет, фонарик или предмет одежды со встроенными в него отражателями.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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