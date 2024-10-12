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Люди спешат насладиться золотой осенью: в Сигулде образовались пробки

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Осень в Сигулде
Осень в Сигулде Фото: Lita Krone/LETA

С приближением золотой осени в Сигулде в субботу образовались пробки из желающих посетить город, свидетельствуют фото, размещенные в социальных сетях жителей.

Время так называемой "золотой осени" ежегодно влечет многих жителей отправиться в долину Гауи.

Несмотря на то, что в эти выходные все деревья еще не окрасились в желтый или какой-то другой осенний цвет, многие люди отправились в направлении Сигулды наслаждаться теплым октябрьским выходным.

Вечером, когда жители отправляются домой, наблюдается более плотное движение в направлении Риги.

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