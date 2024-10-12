С приближением золотой осени в Сигулде в субботу образовались пробки из желающих посетить город, свидетельствуют фото, размещенные в социальных сетях жителей.
Люди спешат насладиться золотой осенью: в Сигулде образовались пробки
Время так называемой "золотой осени" ежегодно влечет многих жителей отправиться в долину Гауи.
Несмотря на то, что в эти выходные все деревья еще не окрасились в желтый или какой-то другой осенний цвет, многие люди отправились в направлении Сигулды наслаждаться теплым октябрьским выходным.
Вечером, когда жители отправляются домой, наблюдается более плотное движение в направлении Риги.
Nebrauciet šodien uz Siguldu 😁 pic.twitter.com/h6dB8ep6aM— Dreimane (@libarte) October 12, 2024
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