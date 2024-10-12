Служба госбезопасности узнала больше деталей о задержанном гражданине Латвии, служащем в армии РФ; водители готовятся к смене шин на зимние; VID отвечает на вопросы жителей. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 12 октября ⟩ Смерть на российско-эстонской границе, обыски в гей-клубах Москвы и пропавшие маршрутки
Новости Латвии:
Задержанный на этой неделе в Шкилбенской волости гражданин Латвии не только служил в российской армии, но и принимал участие в боевых действиях в Украине, подтвердили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
Марис получил два штрафа, каждый на сумму 30 евро, в течение восьми дней. Водитель прожил в этом доме четверть века, и это первые штрафы, которые он получил, сообщает программа Bez Tabu.
Не за горами 1 декабря - дата, после которой автомобили должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку "гора и снежинка". Но, как отмечает ведущий программы Zebra Паул Тимротс, не обязательно ждать первого снега, чтобы задуматься о смене шин.
Служба госдоходов (VID) собрала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о рассылаемых VID письмах, и они доступны на портале VID и на аккаунтах социальных сетей, сообщили представители VID.
Премьер-министр Эвика Силиня на встречу с президентом Эдгаром Ринкевичем предпочла одеться классически - черный пиджак, белая юбка-карандаш... но была в ее образе и "изюминка".
За рубежом:
Пожилой мужчина умер на границе России с Эстонией при попытке попасть в ЕС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Rus.Postimees обратился за комментариями в PPA. По неподтвержденной информации, умерший мог жить в Эстонии.
Пока отношения Москвы и Вашингтона остаются в низшей точке, а официальные контакты сведены к минимуму, Госдеп США ищет новые пути взаимодействия с россиянами. Какие и зачем — об этом Би-би-си рассказала зампомощника госсекретаря США Соната Коултер.
В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Римско-католической церкви и попросил его о помощи в возвращении украинцев из российского плена.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтяному складу в Ровеньках, на оккупированной территории Луганской области. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций России, при ударе дрона по объекту возник пожар - загорелся один топливный бак.
В пятницу, 11 октября, вечером российская полиция провела обыски в гей-клубах "Центральная станция" и "Три обезьяны" в Москве, сообщает "Медуза".
Интересное чтиво:
На улицах Риги уже давно не видно микроавтобусов, которые быстро и удобно обеспечивали перевозки пассажиров по столице и ее ближайшим окрестностям. К порталу TVNET обратился читатель, который поинтересовался - куда пропало маршрутное сообщение в Риге?
После паузы в несколько месяцев 14 октября состоится судебное заседание по уголовному делу убитой семилетней Юстине Рейниковой. Почему был такой большой перерыв между судебными заседаниями и что будет дальше?
Российский актер Алексей Панин, который живет в США и резко критикует политику Кремля, рассказал, что в круг его общения не входят люди, которые поддерживают российский политический режим и диктатора Владимира Путина.
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"Разве это не введение людей в заблуждение и мошенничество?" - спрашивает Кристина из эстонского региона Ида-Вирумаа. В августе она повредила машину. Однако страховая не предложила женщине автомобиль на замену и не возместила ущерб, хотя такой пункт есть в договоре, сообщает портал Limon.
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