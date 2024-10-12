Главное за 12 октября Смерть на российско-эстонской границе, обыски в гей-клубах Москвы и пропавшие маршрутки

Российский актер Алексей Панин, который живет в США и резко критикует политику Кремля, рассказал, что в круг его общения не входят люди, которые поддерживают российский политический режим и диктатора Владимира Путина.

В четверг стало известно о смерти в российском плену 27-летней Виктории Рощиной, журналистки издания Hromadske и внештатного автора "Украинской правды". Мы рассказываем историю журналистки, которая активно писала о жизни на оккупированных территориях Украины и дважды попадала в плен к российским силовикам.

"Разве это не введение людей в заблуждение и мошенничество?" - спрашивает Кристина из эстонского региона Ида-Вирумаа. В августе она повредила машину. Однако страховая не предложила женщине автомобиль на замену и не возместила ущерб, хотя такой пункт есть в договоре, сообщает портал Limon.

История Стивена Каллахэна, который в 1982 году провел 76 дней в одиночестве посреди Атлантического океана, стала одной из самых поразительных историй выживания. Ему пришлось пройти через невероятные физические и психологические испытания, ежедневно борясь за жизнь, чтобы не погибнуть от голода, жажды или акул.

Если вы мечтаете об отпуске в абсолютном уединении, обратите внимание на Тристан-да-Кунья - вулканический архипелаг в южной части Атлантики, который считается самым удаленным населенным местом на планете. Ближайший обитаемый остров, Святой Елены, находится на расстоянии 2436 километров к северу. Путь из Риги на Тристан-да-Кунья начинается с 15-часового перелета до Кейптауна (Южная Африка), а затем предстоит не менее шести дней в пути на корабле. Путешествие требует тщательной подготовки, ведь ежегодно на остров отправляется всего девять судов.

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