Удар по "Охотнику". Загадка российского секретного оружия, сбитого над Украиной

Бомбы этого образца применялись в Харькове и стали причной множества жертв и разрушений Фото: Getty Images

Это смертоносное оружие использует спутниковую навигацию, что делает его еще более опасным.

Так что же делал «Охотник» в совместном полете с Су-57? По мнению киевского эксперта в сфере авиации Анатолия Храпчинского, военный самолет мог передать сигнал беспилотнику с наземной базы, чтобы тот расширил охват поставленной задачи.

Неудача беспилотника-невидимки, несомненно, станет большим ударом для российской армии. Он должен был быть запущен в производство в этом году, но очевидно, что он еще не готов.

Предполагается, что Россия успела построить четыре экспериментальных С-70, и вполне возможно, что тот, который был сбит в небе над Украиной, являлся самым совершенным из четырех. Несмотря на то, что беспилотник был уничтожен, украинская сторона все еще может собрать ценную информацию об «Охотнике».

«Мы можем узнать, есть ли у него собственные устройства радиолокации, которые работают на поиск целей, или эти устройства используются на самих ракетах, — поясняет Анатолий Храпчинский. — Получение такой информации поможет нам понять, что и как они (дроны) используют. Используют ли они бомбы или ракеты с наведением, которые запускают с заранее указанными координатами, или они могут подсвечивать цель (для более точного попадания)».

После простого изучения изображений с места крушения, по мнению эксперта, становится ясно, что дрон не вполне оправдывает свое название невидимки.