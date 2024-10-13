Пожарные в Резекненском крае спасли заблудившегося в лесу человека

Незадолго до семи часов вечера VUGD получила информацию о том, что в Ленджской волости Резекненского края в лесу заблудился человек. При обыске леса на квадроцикле, а также включении звукового сигнала оперативных транспортных средств человека нашли и вывезли из леса.

В 16.56 VUGD получила информацию о том, что в Сесавской волости Елгавского края произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пожарные с помощью гидравлических инструментов освободили зажатого в автомобиле человека, также абсорбентом была собрана вылившаяся на проезжую часть жидкость и приведена в порядок проезжая часть дороги. Пожарные завершили работу на месте ЧП в 18:15.

В половине третьего ночи на Марса гатве, в Риге, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на плите загорелась оставленная без присмотра еда на площади 0,1 кв.м. Из задымленной квартиры спасатели спасли человека.

Вчера в Субате Аугшдаугавского края спасатели извлекли из озера погибшего и передали его сотрудникам Госполиции.

Всего VUGD получила 40 вызовов - 10 на тушение пожаров, 12 на спасательные работы, а еще 18 вызовов были ложными.

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