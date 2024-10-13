Видео Сказанное Джаредом Лето о вторжении России в Украину вызвали критику

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⚡️ Jared Leto is facing backlash after referring to Russia’s war against Ukraine as “these problems” and expressing a desire to perform in St. Petersburg and Moscow. Many online have called his comments tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig — UNITED24 Media (@United24media) October 12, 2024

"Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы навестим вас в ваших родинах. Мы вернемся в Сербию, поедем в Санкт-Петербург и Москву. Приедем в Киев, там будем веселиться со всеми, ладно? Так должно быть", - сказал фанатам Лето.

СМИ "УНИАН" пишет, что после этого Лето сказал по-русски "спасибо", обратившись к русским фанатам, приехавшим на концерт в Сербию. Кроме того, артист якобы похвалил "русскую энергию", которая ощущалась на концерте.

Высказывания Лето вызвали резкую реакцию. В последней записи артиста в Instagram поклонники опубликовали ряд комментариев, например, "Россияне снова убили украинских военнопленных. Это для тебя тоже просто проблема?" и "Никогда не приезжай в Украину, если думаешь, что у нас здесь просто "проблемы", если хочешь ехать в Москву, тебя здесь не ждут".

Ранее Лето высказывал поддержку Украине.

Напомним, что группа выступала в Риге 3 октября.