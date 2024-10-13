Главное за 13 октября Почему школьники плохо сдают математику, огромная очередь за книгами и дикий арбуз в Латвии

Когда в небе над линией фронта на востоке Украины появляются два шлейфа — следа от реактивных двигателей, это, как правило, означает одно — российские самолеты собираются атаковать.

В начале года российская экономика росла быстрее, чем ожидалось, благодаря военной промышленности, но конец истории успеха уже не за горами. В ближайшие два года экономика вырастет всего на один процент. Если вообще вырастет, пишет Rus.Postimees.

Это первый известный случай с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, когда страна ЕС согласилась выдать проездные документы группе дезертиров из РФ.

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Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открылся парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.