В уходящий день произошло много важных событий - прошел пикет против демонтажа памятника Михаилу Барклаю де Толли, в Риге открылся парк ужасов, а TVNET+ разбирался, может ли в лесах Латгале вырасти арбуз. Об этих и других новостях воскресенья, 13 октября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 13 октября ⟩ Почему школьники плохо сдают математику, огромная очередь за книгами и дикий арбуз в Латвии
Новости Латвии:
Русский союз Латвии сегодня, 13 октября, провел пикет против решения Рижской думы демонтировать размещенный в центре Риги памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, отмечает TVNET.
Вечером в субботу, 12 октября, жители Риги создали большую очередь на входе в книжный магазин в микрорайоне Пурвциемс. Любители книг приходили аж до полуночи.
О том, почему в Латвии низкие результаты на экзаменах по математике в программе "Утренняя панорама" рассказала Элита Ритере, вице-президент Ассоциации учителей математики Латвии и директор начальной школы им. Валда Залиша, сообщает портал LSM+.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за существенное изменение организации движения на территории возле Центрального рынка.
За рубежом:
Как рассказал "Радио Свобода" cтарший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения, Павел Подвиг ядерная война, развязанная Россией в Европе, маловероятна. Однако, если бы это произошло, результат был бы разрушительным.
Российские войска на этой неделе направили по целям в Украине около 900 управляемых авиабомб, более 40 ракет и около 400 беспилотников различного типа, сообщил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.
Когда в небе над линией фронта на востоке Украины появляются два шлейфа — следа от реактивных двигателей, это, как правило, означает одно — российские самолеты собираются атаковать.
В начале года российская экономика росла быстрее, чем ожидалось, благодаря военной промышленности, но конец истории успеха уже не за горами. В ближайшие два года экономика вырастет всего на один процент. Если вообще вырастет, пишет Rus.Postimees.
Это первый известный случай с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, когда страна ЕС согласилась выдать проездные документы группе дезертиров из РФ.
Интересное чтиво:
Время ожидания Хэллоуина в этом году ознаменуется грандиозным событием в Риге - на Луцавсале открылся парк ужасов, который приглашает всех любителей острых ощущений. В таком масштабе в Латвии парк организован впервые, ведь за этим стоит команда, уже на протяжении двух лет зарекомендовавшая себя в популярном парке ужасов в Бауске. Литовская семья и их друзья, организующие парки ужасов, обещают, что это будет в три раза более впечатляюще, чем в Бауске.
TikTok порадовал пользователей новой сенсацией - женщина из Латгале, отправившись по грибы, обнаружила на обочине дороги у леса роскошный арбуз, причем на стебле и, судя по всему, тут произрастающий. Казалось бы, невероятно. Однако арбузы в Латвии действительно весьма успешно выращивают, да и погода этим летом была вполне южная. TVNET+ выяснил, возможно ли, чтобы в наших широтах вырос "дикий" арбуз, поговорив с экспертами и автором видео.
"Игровая комната для взрослых", "Такого секса у меня еще никогда не было!", "Место для эротических фантазий и… без каких-либо границ", "Перчинка в отношениях", "12 часов секса", "Я этого никогда не забуду...", "Наконец-то я вжилась в роль шлюхи" - это лишь некоторые отзывы пар, останавливавшихся в тематических апартаментах 18+, или мира БДСМ. Поскольку этот вид туризма становится все более популярным, мы подробно рассмотрели три варианта БДСМ-апартаментов - их цены, дополнительные услуги и отзывы клиентов. Что их здесь привлекает и чего следует остерегаться?
На Рождество в 2019 году латвийский шеф-повар и отец-одиночка Дидзис Пирагс выиграл в национальную лотерею Англии миллион фунтов. Английская пресса, сообщая об этом, особенно отмечала факт, что, выиграв миллион, латвийский шеф-повар на следующий день пришел на свою рабочую смену в престонском пабе Hungry Horse, чтобы готовить на кухне рождественские блюда.
В стадионном комплексе "Даугава" недавно открылась стартовая эстакада для бобслея и скелетона. Бобслеисты довольны, а скелетонисты критикуют объект, называя его опасным, сообщает Panorāma.
Актер и солист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на концерте в Сербии 11 октября назвал вторжение России в Украину "проблемой", по окончании которой он снова планирует давать концерты в России и в Украине.
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