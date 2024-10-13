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Sergejs Tihomirovs

Российские военные расстреляли в Курской области девять украинских военнопленных

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Разрушенный дом в Судже, Курская область, Россия.
Разрушенный дом в Судже, Курская область, Россия. Фото: Erakogu

Российские военные расстреляли в Курской области девять украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, сообщает украинский исследовательский проект DeepState.

DeepState сообщает, что расстрел произошел 10 октября недалеко от села Зеленый Шлях в Суджанском районе Курской области. DeepState ссылается на источники в Вооруженных силах Украины, а также публикует фотографии, на которых якобы запечатлены убитые украинские военные.

По сообщению DeepState, украинские военные считали, что находятся в тылу, и не ожидали появления российских военных. Украинские военные открыли огонь по российским военнослужащим, однако когда у украинцев закончились боеприпасы, они сдались в плен. Российские военные якобы разоружили их, заставили раздеться до нижнего белья и расстреляли. На опубликованных DeepState снимках видны лежащие люди в нижнем белье.

Омбудсмен Украины по правам человека Димитрий Лубинец назвал действия российской армии грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Россию террористическим государством, нарушающим все правила и обычаи войны. Он попросил ООН и Международный комитет Красного Креста расследовать и дать оценку этому инциденту.

Согласно международному гуманитарному праву, убийство военнопленных является военным преступлением.

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