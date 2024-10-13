DeepState: Russian terrorists shot dead 9 defenseless Ukrainian soldiers in Kursk region.



Another violation of all the customs and rules of war. pic.twitter.com/Nuxl7giImA — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2024

DeepState сообщает, что расстрел произошел 10 октября недалеко от села Зеленый Шлях в Суджанском районе Курской области. DeepState ссылается на источники в Вооруженных силах Украины, а также публикует фотографии, на которых якобы запечатлены убитые украинские военные.

По сообщению DeepState, украинские военные считали, что находятся в тылу, и не ожидали появления российских военных. Украинские военные открыли огонь по российским военнослужащим, однако когда у украинцев закончились боеприпасы, они сдались в плен. Российские военные якобы разоружили их, заставили раздеться до нижнего белья и расстреляли. На опубликованных DeepState снимках видны лежащие люди в нижнем белье.

Омбудсмен Украины по правам человека Димитрий Лубинец назвал действия российской армии грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Россию террористическим государством, нарушающим все правила и обычаи войны. Он попросил ООН и Международный комитет Красного Креста расследовать и дать оценку этому инциденту.

Согласно международному гуманитарному праву, убийство военнопленных является военным преступлением.

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