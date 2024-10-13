Байден прибудет в Берлин на следующей неделе

"Он прибудет в Берлин в пятницу, 18 октября, с однодневным визитом, сообщил источник.

Немецкие СМИ сообщают, что Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Первоначально визит Байдена в Германию был запланирован на 10-12 октября и включал четырехсторонний саммит с участием Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Байден также планировал присутствовать на встрече союзников Украины на авиабазе Рамштайн, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева. Ожидалось, что во встрече также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Однако Байден решил остаться в США, чтобы наблюдать за восстановлением после урагана Милтон во Флориде.

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