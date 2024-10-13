Службе государственной безопасности (VDD) не удалось доказать вину бывшего сотрудника Бюро по защите Конституции (SAB) Айгара Спаранса по делу о взяточничестве. Как сообщает программа Латвийского телевидения De facto, уголовное дело против Спаранса, начатое четыре года назад, было прекращено в прошлом году. С другой стороны, бывший политик Андрей Пантелеев был наказан за торговлю влиянием. Уголовное преследование в отношении него было прекращено постановлением прокурора о назначении наказания.
Бывший политик Пантелеев наказан за торговлю влиянием; взятка сотруднику спецслужб не доказана
Аэропорт "Юрмала" начал свою работу в 2007 году. Но вскоре из-за репутационных рисков совладельца Константина Солодухи у аэропорта начались проблемы с сертификацией. Органы безопасности выдали отрицательное заключение. Райво Бисениекс руководитель отдела стандартов и безопасности аэродромов CAA, рассказал программе, что сертификат аэропорта был приостановлен в 2014 году и аннулирован годом позже.
Имя Константина Солодуха ранее всплывало в связи с несколькими скандалами, связанными с торговлей оружием. В 2019 году его задержали по подозрению в нарушении международных санкций и отмывании денег. В частности, компания, связанная с бизнесменом, вероятно, отправляла в Южный Судан автоматы, что запрещено европейскими санкциями.
2020 год В 2010 году, находясь под стражей, Константин Солодуха дал новые показания. Он утверждал, что хотел решить проблемы с государственными учреждениями, которые не позволяют аэропорту начать работу, путем уплаты взятки Айгару Спарансу, который в то время работал в Бюро по защите Конституции (SAB). В качестве возможных посредников указаны бывшие политики Эдвин Инкенс и Андрей Пантелеев.
Солодуха дал показания, что 18 января 2013 года он передал предназначенную Спарансу взятку - 35 тысяч евро - Эдвину Инкенсу.
Программе De facto известно, что, согласно первоначальному показанию Инкенса, деньги были получены за подготовку сюжета для программы Jauna nedēļa ("Новая неделя"), которую производит его компания и которая выходила на Латвийском телевидении. Совпадение или нет, но сюжет о Юрмальском аэропорте в 2012 году действительно появился на странице аэропорта в Facebook.
Эдвин Инкенс отказался давать интервью De facto. Однако в телефонном разговоре он объяснил получение денег другими причинами. То есть на тот момент он взял в долг у своего знакомого Константина Солодухи около 35 тысяч евро на покупку фотоаппаратуры. Кроме того, он якобы вернул кредит через месяц-два, не купив оборудование, поскольку Латвийское Телевидение разорвала договор на производство программы.
Прокурор Алдис Ласманис сообщил программе, что "не удалось получить дополнительную объективную экспертизу, информацию и доказательства" о событиях 2013 года и, следовательно, "не удалось установить соответствующее уголовное преступление".
Константин Солодуха рассказал следователям, что хотел дать взятку Айгару Спарансу также через Андрея Пантелеева. Который когда-то работал в SAB, но на тот момент был парламентским секретарем Минобороны. В феврале 2016 года Пантелеев дважды встречался с Солодухой в Риге, в ресторане. И получал каждый раз по 5 тысяч евро.
Однако следствию не удалось доказать факт взятки.
Однако, в отличие от остальных, Пантелеев признался, что брал деньги, чтобы организовать встречу Солодухи со Спарансом и повлиять на сотрудника SAB, чтобы получить сертификат для аэропорта.
Обвинение, предъявленное Пантелееву, было переквалифицировано в торговлю влиянием. В прошлом году дело было закрыто постановлением прокурора.
"Это был штраф. Это было предложенное наказание, обвиняемый согласился с ним. Я назначил наказание таким образом, чтобы оно достигло цели приговора. Я думаю, что она была достигнута", - сказал прокурор Алдис Ласманис.
Пантелеев признал свою вину и сожалеет об этом. Он заплатил штраф - 9920 евро. Но он не сообщил об этом министру образования и науки Анде Чакше, которую он консультирует по вопросам политики.
Пантелеев уклонился от комментариев программе, написав следующее сообщение: "Я подумал об этом философски и пришел к выводу, что не хочу говорить на эту тему. Это было очень давно, я закончил это дело два года назад и не знаю, что происходит со Спарансом или с кем-то еще. Вы можете получить информацию по официальным каналам из прокуратуры, и мне там добавить нечего. Приношу извинения за неудобства".
Бывший сотрудник SAB Айгар Спаранс не признался в получении взятки. А в феврале прошлого года Служба госбезопасности закрыла против него часть дела.
Однако в ходе обыска в доме Спаранса были обнаружены материалы, содержащие государственную тайну. По этому поводу было возбуждено еще одно уголовное дело. По статье шпионаж, не предусматривающей сотрудничество с зарубежными странами. Этим летом суд уже второй инстанции признал Спаранса виновным. Решение еще не вступило в силу. Однако защита выражает готовность обжаловать его.
Адвокат Спаранса Александр Березин указывает на иную трактовку закона, заявляя, что "уголовная ответственность не предусмотрена за получение, хранение, транспортировку документов, содержащих государственную тайну, если нет признаков шпионажа".
Березин объяснил, что Спаранс по неосторожности забрал домой предметы, содержащие гостайну. "Согласно тому, что он дал в своих показаниях, уходя с работы, он собрал все флешки и забрал их домой", - сказал адвокат.
Прокурор напомнил, что обвинение предъявлено за сбор государственной тайны в течение длительного периода времени. "Я считаю, что по Уголовному закону такое поведение наказуемо, поэтому и было предъявлено обвинение", - сказал Ласманис.
Константин Солодуха был освобожден после заявления о взяточничестве и сейчас, скорее всего, находится за пределами Европы. Артем Солодуха, один из реальных бенефициаров аэропорта "Юрмала", рассказал программе, что теперь он надеется привлечь нового инвестора, чтобы стать новым владельцем аэропорта и возобновить действие сертификата.
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