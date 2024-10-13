Бывший политик Пантелеев наказан за торговлю влиянием; взятка сотруднику спецслужб не доказана

Обвинение, предъявленное Пантелееву, было переквалифицировано в торговлю влиянием. В прошлом году дело было закрыто постановлением прокурора.

"Это был штраф. Это было предложенное наказание, обвиняемый согласился с ним. Я назначил наказание таким образом, чтобы оно достигло цели приговора. Я думаю, что она была достигнута", - сказал прокурор Алдис Ласманис.

Пантелеев признал свою вину и сожалеет об этом. Он заплатил штраф - 9920 евро. Но он не сообщил об этом министру образования и науки Анде Чакше, которую он консультирует по вопросам политики.

Пантелеев уклонился от комментариев программе, написав следующее сообщение: "Я подумал об этом философски и пришел к выводу, что не хочу говорить на эту тему. Это было очень давно, я закончил это дело два года назад и не знаю, что происходит со Спарансом или с кем-то еще. Вы можете получить информацию по официальным каналам из прокуратуры, и мне там добавить нечего. Приношу извинения за неудобства".

Бывший сотрудник SAB Айгар Спаранс не признался в получении взятки. А в феврале прошлого года Служба госбезопасности закрыла против него часть дела.