Женщина в Институте стоматологии не получила помощи в острой ситуации из-за нехватки денег.

Некоторое время назад в Рижский институт стоматологии при боли можно было обратиться за помощью к стоматологу даже в ночные часы, но вот уже пять лет такой возможности больше нет.

Кроме того, перед посещением стоматолога клиенту придется внести предоплату. Такая система была введена после горького опыта института - бывали случаи, когда пациенты считали, что за услугу платить не надо, поэтому после выхода из кабинета врача они просто уходили домой, не заплатив.

Единственное место в Латвии, где платные государством стоматологические услуги для взрослых доступны круглосуточно и без выходных, - это Центр челюстно-лицевой хирургии при Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня.

Однако следует отметить, что больница Страдыня занимается хирургическими патологиями. Там пациентов с простой болью или локальной припухлостью вокруг зуба перенаправят в Институт стоматологии.

Если воспаление зубов вызвало угрозу жизни и требует хирургического вмешательства, то часть расходов может покрыть государство. Однако врачи призывают не доводить свое здоровье до такой степени.

Если болит зуб, но человек не может позволить себе лечение, есть возможность обратиться в религиозные организации или муниципальные социальные службы.

В Риге самоуправление оплачивает стоматологические услуги взрослому человеку, если он нуждающийся или имеет низкий доход, достиг пенсионного возраста или имеет инвалидность.

Определенным группам населения предоставляются некоторые оплачиваемые государством стоматологические услуги даже после достижения совершеннолетия.

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