CVK: распределение по округам голосов заграничных избирателей усложнило бы работу

Как заявил агентству LETA пресс-секретарь CVK Андрей Вайварс, такое изменение сделает избирательный процесс более дорогостоящим. На данный момент точных расчетов того, сколько потребуется дополнительных средств, не проводилось, добавил он.

В настоящее время заграничные голоса подсчитываются и учитываются при распределении мандатов в Рижском избирательном округе.

Миериня считает, что за последние 30 лет диаспора сильно изменилась. "Люди, живущие за границей, активно поддерживают связи со своими родственниками и регионом, из которого они родом", - сказала она.

Подобное предложение уже было подано в комиссию Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений в 2021 году фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК), но было отклонено.

Миериня напоминает, что, согласно Конституции, выборы должны быть пропорциональными, но в нынешней ситуации Рига получает на восемь мест больше, что несоразмерно по отношению к регионам, представительство которых в Сейме не менее важно.

Поэтому Миериня считает, что подход к голосованию за рубежом необходимо изменить. Один из вариантов - отказаться от создания избирательных участков за границей и предложить каждому гражданину Латвии голосовать по почте, предварительно указав Центральной избирательной комиссии всю необходимую информацию, включая избирательный округ, по которому он хочет проголосовать.

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