Предложение спикера Сейма Дайги Миерини подсчитывать на парламентских выборах голоса избирателей, проживающих за границей, по всем избирательным округам на основании последнего декларированного места жительства усложнит работу Центральной избирательной комиссии (CVK).
CVK: распределение по округам голосов заграничных избирателей усложнило бы работу
Как заявил агентству LETA пресс-секретарь CVK Андрей Вайварс, такое изменение сделает избирательный процесс более дорогостоящим. На данный момент точных расчетов того, сколько потребуется дополнительных средств, не проводилось, добавил он.
В настоящее время заграничные голоса подсчитываются и учитываются при распределении мандатов в Рижском избирательном округе.
Миериня считает, что за последние 30 лет диаспора сильно изменилась. "Люди, живущие за границей, активно поддерживают связи со своими родственниками и регионом, из которого они родом", - сказала она.
Подобное предложение уже было подано в комиссию Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений в 2021 году фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК), но было отклонено.
Миериня напоминает, что, согласно Конституции, выборы должны быть пропорциональными, но в нынешней ситуации Рига получает на восемь мест больше, что несоразмерно по отношению к регионам, представительство которых в Сейме не менее важно.
Поэтому Миериня считает, что подход к голосованию за рубежом необходимо изменить. Один из вариантов - отказаться от создания избирательных участков за границей и предложить каждому гражданину Латвии голосовать по почте, предварительно указав Центральной избирательной комиссии всю необходимую информацию, включая избирательный округ, по которому он хочет проголосовать.
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