На выборах в Сейм Литвы лидируют социал-демократы

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на 1048 избирательных участках из 1947 за социал-демократов проголосовало 25% избирателей. Это может принести им 22 мандата из 70 в многомандатном округе.

На втором месте сейчас находится партия "Восход Немана", возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом. По предварительным данным, за эту политическую силу, впервые участвующую в выборах, проголосовали 18% избирателей, им может достаться 17 мандатов.

Третье место занимает правящая партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" с почти 11% голосов и десятью возможными мандатами.

Далее следует Демократический союз "Во имя Литвы" - за него проголосовали около 9% избирателей, что гарантирует восемь мест в Сейме.

Аналогичные позиции у оппозиционного Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы, набравшего почти 9% голосов, и на данный момент он может рассчитывать также на восемь мандатов.

Остальные партии не преодолели заградительный барьер для партий в 5%. Очень близко к нему Либеральное движение, оно пока набрало 5,5% голосов.

Списки кандидатов на выборах в Сейм по многомандатному округу выдвинули 14 партий и одна коалиция.

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