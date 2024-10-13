Первый тур парламентских выборов в Литве выиграла Литовская социал-демократическая партия

Партия свободы, входящая в правящую коалицию, не смогла преодолеть 5-процентный избирательный барьер.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), социал-демократы набрали 19,36% голосов в многомандатном округе, получив 18 из 70 мест.

Партия консерваторов "Союз Отечества" - Литовские христианские демократы получила 17,96% голосов, обеспечив себе 17 мест в парламенте.

Третье место заняла партия "Заря Нямунаса" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом, которая впервые участвовала в выборах. Она получила почти 15% голосов и обеспечила себе 14 мест в Сейме.

Демократический союз "Во имя Литвы", впервые участвовавший в парламентских выборах, набрал 9,24% голосов, что гарантирует ему восемь мест в парламенте.

Либеральное движение, набравшее 7,7% голосов, получило семь мест, а Литовский союз "крестьян" и "народников", набравший 7,02% голосов, - шесть мест.

Партия свободы, которая в настоящее время входит в правящую коалицию, не смогла преодолеть 5-процентный барьер голосов, набрав 4,5% голосов.

Окончательное распределение мандатов в парламенте Литвы будет объявлено через две недели, 27 октября, после второго тура парламентских выборов в большинстве одномандатных округов.

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