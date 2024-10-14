Вооруженный мужчина арестован вблизи с местом проведения митинга Трампа

По данным полиции, есть основания полагать, что подозреваемый принадлежит к группировке, аналогичной немецким "рейхсбюргерам". Миллер был временно помещен в тюрьму за правонарушения, связанные с оружием. Вскоре он был отпущен под залог, сказал Бьянко, выразив мнение, что полиция предотвратила третье покушение на жизнь Трампа. Расследование продолжается.

Трамп не был в опасности

В штабе Дональда Трампа ситуацию на момент публикации инцидент не комментировали. Арест Миллера произошел еще до того, как кандидат от республиканцев прибыл на место проведения митинга. Секретная служба, которая отвечает за охрану Трампа, подчеркнула, что экс-президенту ничего не угрожало.

После освобождения подозреваемого несколько американских журналистов пообщались с ним. Миллер отверг обвинения в заговоре с целью убийства, назвав их "чепухой". Как рассказал изданию Daily Mail его знакомый, Миллер, напротив, большой поклонник Трампа.

Первые два покушения на Трампа

В ходе предвыборной кампании на Дональда Трампа совершены две попытки покушения. В первую из них он оказался в ситуации критической опасности.

На предвыборном митинге Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, огонь по политику открыл 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс. Пуля оцарапала политику ухо, Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.