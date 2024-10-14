Ночная охота с башен под Ригой, на лугах Личу, почти два года назад закончилась тем, что застрелили предпринимателя Яниса Гаркалнса. Доказательства свидетельствуют, что он умер от пули, выпущенной своим другом, начальником Рижского регионального управления Государственной полиции Юрисом Шулте. Шулте на этой неделе в суде заявил, что не понимает, как застрелил Гаркалнса. Передача De Facto Латвийского телевидения сообщает, что суд над генералом раскрыл довольно неприглядную картину событий той ночи: как употребление алкоголя перед охотой в находящейся неподалеку бане, так и слишком запоздалый вызов неотложной помощи, что в итоге привело к смерти Гаркалнса.
Сливовая наливка и запоздалый вызов медиков: что известно о трагической охоте на лугах Личу
В среду Рижский районный суд в Юрмале допрашивал обвиняемого в непредумышленном убийстве Шулте. На суд пришли близкие погибшего, у которых по-прежнему нет полной картины трагических событий той ночи. "Скажем так, дело рассмотрено довольно хорошо, но по поводу ясности еще есть вопросы", - сказал перед судом сын застреленного мужчины Андрис Гаркалнс.
Адвокаты Шулте подали в суд распечатки о сделанных платежах семье застреленного, отзывы из охотничьего клуба и список полученных за время карьеры наград.
Шулте не согласился на съемку своих показаний, поэтому суд разрешил журналистам фиксировать их только в аудиоформате. Бывший полицейский начал с извинений перед друзьями и близкими застреленного Яниса Гаркалнса. Вину в убийстве он не признает.
"Не оспариваю факт, что именно выпущенная мною пуля убила Яниса Гаркалнса, однако я по-прежнему не понимаю, каким образом это могло произойти", - заявил Шулте.
У Шулте было оружие с глушителем и термальным прицелом. В его версии фигурирует бежавшая по лугу лиса, по которой он якобы выстрелил. Однако нет убедительного объяснения тому, как пуля попала в сидящего в нескольких сотнях метров дальше на башне Гаркалнса. Шулте допускает, что пуля обо что-то срикошетила и изменила направление полета.
По поводу рассказа Шулте у участников дела было много вопросов:
Даце Наусбама, прокурор: "Почему перед охотой употребляли алкоголь?
Юрис Шулте, обвиняемый: "Да, когда я приехал к Янису, не скажу что употребляли, я больше скажу что дегустировали, выпивали. Он сказал, что друзья привезли, сливовая наливка была, начатая бутылка. И он налил один маленький бокальчик мне и себя. И еще какая-то водка была".
Даце Наусбама, прокурор: "Вопрос был - почему? Вы, будучи сотрудником полиции высокого ранга, перед походом на охоту употребляли алкоголь и допустили, что другой участник охоты делал то же самое".
Юрис Шулте, обвиняемый: "Мы же сразу не пошли".
Ингрида Бите, судья: "Отвечайте, пожалуйста, на вопрос".
Юрис Шулте, обвиняемый: "Сразу же не планировалось. По меньшей мере два часа прошло".
После выстрела, попавшего в Гаркалнса, прошло несколько десятков минут, прежде чем Шулте и третий участник охоты Янис Лейманис нашли его в башне. Однако даже тогда они не спешили, так как думали, что он заснул, утверждает Шулте. Следов крови они не видели.
В 23:07 Шулте в последний раз говорил по телефону с находящимся на другой охотничьей башне Гаркалнсом. Можно допустить, что несколько минут спустя Шулте выстрелил, так как, по его словам, после этого он звонил Гаркалнсу, но тот не брал трубку. В 23:50 Шулте и Лейманис подошли к башне Гаркалнса. Один за другим они неудачно попытались его разбудить. Лейманис это даже снимал на видео. Шулте сказал, что Гаркалнс в тот момент дышал.
"Когда на башню забрался я, увидел, что Янис Гаркалнс соскользнул с сиденья. Я немного потормошил его за плечо и сказал, чтобы он просыпался. Было похоже, что Гаркалнс заснул. Дыхание было обычным", - рассказал Шулте.
Вместо того, чтобы вызвать неотложную медицинскую помощь, Шулте спустя примерно 40 минут начал обзванивать знакомых, чтобы выяснить номер телефона сына Гаркалнса. Хотел спросить, принимает ли отец какие-то медикаменты.
В неотложную помощь охотники позвонили в 1:20 ночи, примерно через полтора часа после того, как впервые увидели Гаркалнса без движения в башне. Медики жизнь Гаркалнса спасти не смогли. Позднее судебно-медицинская экспертиза признала, что исход мог быть иным, если бы медицинская помощь была оказана своевременно.
Хелена Пурвиня, адвокат пострадавшего: "Находясь на охоте, вы произвели выстрел, не найдя лису, вы подошли к вашему лучшему другу, который не реагирует, не отвечает, не двигается. Почему вы незамедлительно не вызвали скорую помощь?"
Юрис Шулте, обвиняемый: "Ну, я, когда забрался наверх, мне казалось, что он жив, там ничто не свидетельствовало..."
Даце Наусбаума, прокурор: "С 23:50 все это время до 1:20 вы не понимали, что что-то не то и что нужна помощь?"
Юрис Шулте, обвиняемый: "Я этого не понимал".
Задержка с вызовом медиков - не единственная дыра в показаниях Шулте. Он не мог объяснить, почему после выстрела восемь раз неудачно звонил Гаркалнсу, как показывают данные телефона. Шулте пояснил, что, возможно, случайно что-то нажал из-за влажной погоды.
После заседания суда Шулте отказался отвечать на вопросы De Facto, а его адвокат Гунтарс Антомс пояснил, что Шулте признает, что выпущенная им пуля убила человека, но он же не специально в него стрелял: "Теоретически рикошет может быть и о воду. Хорошо, там воды не было. О камень, дерево, все равно. Никто же не исследовал это место. Осмотрены три метра вокруг этого места, где господин Шулте указал, что была лиса".
Работа ответственных служб на месте убийства действительно заслуживает внимания. То, что Гаркалнс умер от пули, было зафиксировано только позже в морге. Когда полиция прибыла на место происшествия, спасатели уже сняли Гаркалнса с башни. В выданной медиками справке отмечалось - труп без признаков насильственной смерти. В материалах дела появляются и показания пожарных о каплях крови на башне. Возможно, поверхностный осмотр места происшествия можно объяснить высокой должностью генерала Шулте в полиции. Несмотря на то, что он отрицает, что представлялся кому-то, один из свидетелей вспомнил, что Шулте упоминал, что он - "какой-то районный начальник".
De Facto известно, что расследовалась и возможная халатность полиции, но так как дело об убийстве удалось довести до суда, только одного сотрудника полиции наказали за подделку протокола осмотра - в частности, за неправильную фиксацию местонахождения огнестрельного оружия Алдис Дзервис был наказан 100 часами общественных работ.
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