Сливовая наливка и запоздалый вызов медиков: что известно о трагической охоте на лугах Личу

По поводу рассказа Шулте у участников дела было много вопросов:

Даце Наусбама, прокурор: "Почему перед охотой употребляли алкоголь?

Юрис Шулте, обвиняемый: "Да, когда я приехал к Янису, не скажу что употребляли, я больше скажу что дегустировали, выпивали. Он сказал, что друзья привезли, сливовая наливка была, начатая бутылка. И он налил один маленький бокальчик мне и себя. И еще какая-то водка была".

Даце Наусбама, прокурор: "Вопрос был - почему? Вы, будучи сотрудником полиции высокого ранга, перед походом на охоту употребляли алкоголь и допустили, что другой участник охоты делал то же самое".

Юрис Шулте, обвиняемый: "Мы же сразу не пошли".

Ингрида Бите, судья: "Отвечайте, пожалуйста, на вопрос".

Юрис Шулте, обвиняемый: "Сразу же не планировалось. По меньшей мере два часа прошло".

После выстрела, попавшего в Гаркалнса, прошло несколько десятков минут, прежде чем Шулте и третий участник охоты Янис Лейманис нашли его в башне. Однако даже тогда они не спешили, так как думали, что он заснул, утверждает Шулте. Следов крови они не видели.