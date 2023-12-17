Убийство бизнесмена Гаркалнса во время охоты: без ответов остается много вопросов

Год назад при подозрительных обстоятельствах во время ночной охоты был застрелен предприниматель Янис Гаркалнс. В январе должно начаться судопроизводство против возможного стрелка - бывшего начальника полиции Рижского региона, генерала Юриса Шулте. В рамках отдельного уголовного процесса будут судить и одного из полицейских, который прибыл на место происшествия после вызова. Однако по-прежнему держится в тайне, почему убийство предпринимателя Гаркалнса не было замечено сразу или об этом умолчали, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Передача напоминает, что охота на лугах Личу в Ропажском крае чуть более года назад завершилась смертью охотника. Во время ночной охоты был застрелен предприниматель Янис Гаркалнс, владелец охранной фирмы Alabais.
Новость о происшествии появилась с опозданием на несколько дней и вызвала множество вопросов. Прежде всего было заявлено о желании генерала полиции Юриса Шулте уйти в отставку. После этого выяснилось, что Шулте в минувшие выходные стал участником несчастного случая на охоте.
Неопределенность усилилась официальными заявлениями о том, что огнестрельное ранение Гаркалнса было обнаружено не на месте охоты, а лишь позднее в ходе судебно-медицинской экспертизы.
На тот момент министр внутренних дел Кристап Элконс спустя неделю после события рассказал: "Медики констатировали у человека насильственную смерть. Это было ночью в субботу и воскресенье. Человека доставили в морг, и когда на следующий день провели экспертизу, утром в понедельник мы узнали, что у человека была не естественная смерть, а стреляная рана".
Принимая во внимание, что в охоте принимал участие заместитель начальника Госполиции Шулте, расследование передали Бюро внутренней безопасности, которое месяцами молчало по поводу расследования. Параллельно свою служебную проверку в связи с работой полицейского во время вызова начала Госполиция.
В марте на ежегодной пресс-конференции начальник полиции Арманд Рукс заявил, что в действиях чиновника были замечены признаки дисциплинарного нарушения, но серьезных последствий не было, поэтому этому сотруднику был объявлен лишь выговор. Однако дисциплинарные разбирательства в отношении двух других сотрудников полиции в то время продолжались.
"Формально все было сделано достаточно, но формальный подход в таких серьезных случаях - это неправильный подход, поэтому на данный момент мы также запросили информацию в прокуратуре, чтобы узнать их мнение, есть ли признаки уголовного правонарушения или бездействия. В результате расследование дисциплинарного дела немного затягивается", - заявил Рук на пресс-конференции в марте.
Он подчеркнул, что Госполиция и ее руководство не пытались каким-либо образом повлиять на расследование обстоятельств, и предположил, что сотрудники полиции могут даже потерять работу:
"Понятно, что дисциплинарные наказания для этих коллег будут достаточно суровыми. Посмотрим, удастся ли вообще продолжить службу. Мне нужно видеть. Это дисциплинарное расследование. И здесь следователь независим. Как руководитель я не могу влиять ни на ту, ни на другую сторону".
Этого не произошло. Оба полицейских все еще находятся на службе. В полиции передаче пояснили, что им сделали выговор, потому что они непрофессионально работали на месте происшествия. Однако у полиции не было информации о том, что их действия негативно повлияли на расследование уголовного дела против генерала Шулте.
Однако в октябре Управление внутренней безопасности предъявило обвинение одному из полицейских, которому ранее был объявлен выговор.
Прокуратура предъявила обвинения как бывшему начальнику полиции Рижского района Юрису Шулте, так и одному из полицейских, прибывших на место охоты по вызову. Шулте будут судить за убийство, а другого полицейского - за подделку документа. Прокурор в обоих случаях Даце Нусбаума отказалась дать интервью программе De facto, но ответила письменно.
Из информации прокуратуры и суда следует, что по второму уголовному процессу обвиняется младший инспектор Государственной полиции Алдис Дзерве. Одновременно он работал и в муниципальной полиции Ропажского района. Сотрудника полиции обвиняют в предоставлении в протоколе следствия заведомо ложных сведений, которые не связаны с причиной смерти погибшего, но связаны с фиксацией предметов на месте событий. Что это за предметы, в прокуратуре не уточняют.
Шулте обвинение в убийстве с непрямым умыслом выдвинули еще летом. Шульте сделал выстрел их принадлежащего ему охотничьего оружия.
Из ответов прокуратуры неясно, правда ли, что никто сразу не зафиксировал расстрел человека на охоте и были ли попытки замести следы? Прокуратура отказывается комментировать эти вопросы до суда.
"У потерпевших есть основания полагать, что, возможно, непредоставление информации об обстоятельствах смерти было попыткой скрыть истинные обстоятельства дела, в котором погиб Янис Гаркалнс", - сказала адвокат семьи Гаркалнса Хелена Пурвиня.
Из ее слов следует, что семье расстрелянного бизнесмена в течение нескольких дней никто не рассказывал о том, что произошло во время охоты:
"Пострадавшие выражают большое недоумение по поводу того, как они вообще узнали причины смерти. Потому что только получив справку из морга перед похоронами, ничего не подозревая, семья узнала и прочитала в этом справке о смерти, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения".
Впрочем, Пурвиня считает, что дальнейшее расследование убийства Управлением внутренней безопасности и прокуратурой было проведено вполне профессионально.
Рижский окружной суд Юрмалы планирует начать рассмотрение уголовного дела об убийстве бизнесмена Гаркалнса, по которому обвиняется генерал полиции Шулте, в январе следующего года. Ни Шулте, ни другой фигурант уголовного процесса Дзерве на просьбу прокомментировать инцидент не ответили. Согласно ответам прокуратуры, ни один из них по предъявленным обвинениям виновным себя не признает.
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