Убийство бизнесмена Гаркалнса во время охоты: без ответов остается много вопросов

В марте на ежегодной пресс-конференции начальник полиции Арманд Рукс заявил, что в действиях чиновника были замечены признаки дисциплинарного нарушения, но серьезных последствий не было, поэтому этому сотруднику был объявлен лишь выговор. Однако дисциплинарные разбирательства в отношении двух других сотрудников полиции в то время продолжались.

"Формально все было сделано достаточно, но формальный подход в таких серьезных случаях - это неправильный подход, поэтому на данный момент мы также запросили информацию в прокуратуре, чтобы узнать их мнение, есть ли признаки уголовного правонарушения или бездействия. В результате расследование дисциплинарного дела немного затягивается", - заявил Рук на пресс-конференции в марте.

Он подчеркнул, что Госполиция и ее руководство не пытались каким-либо образом повлиять на расследование обстоятельств, и предположил, что сотрудники полиции могут даже потерять работу:

"Понятно, что дисциплинарные наказания для этих коллег будут достаточно суровыми. Посмотрим, удастся ли вообще продолжить службу. Мне нужно видеть. Это дисциплинарное расследование. И здесь следователь независим. Как руководитель я не могу влиять ни на ту, ни на другую сторону".