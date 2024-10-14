Стала известна причина смерти звезды соцсетей, ушедшей из жизни в возрасте 25 лет

Источник, близкий к семье, подтвердил изданию The People, что смерть Тейлор была вызвана сильным приступом астмы и связанными с этим осложнениями.

Муж Тейлор, Кэмерон Григг, поделился печальной новостью в прошлую субботу в Instagram.

"Никто никогда не ожидает, что придется столкнуться с такой болью и душевной мукой, особенно в нашем возрасте, - начал Кэмерон свой пост. - В прошлом году Тейлор пришлось пережить больше боли и страданий, чем большинству людей за всю их жизнь. И несмотря на это, она всегда была светом и приносила радость всем вокруг".

"Она была самой смелой и сильной женщиной, которую я знал, и ее вера превосходила все, с чем она сталкивалась, даже в самые темные моменты, - добавил Кэмерон. - Я знаю, что она спасла мою жизнь и жизни многих других людей".

Затем Кэмерон сообщил, что Тейлор станет донором органов.

"Прежде всего Тейлор хотела бы спасать жизни людей даже после того, как покинет этот мир, - написал он. - И хотя ее земное тело могло подвести ее, ее память и жизнь будут вечными. Она никому ничего не должна. Но она хотела бы, чтобы все знали, что с ней все в полном порядке".

"Ей больше не больно, - продолжил Кэмерон. - Она больше не страдает и действительно освобождена от этих земных оков!"

На аккаунт Тейлор в TikTok было подписано более 1,4 миллиона пользователей, сообщает New York Post. В Instagram у нее было 215 000 подписчиков.

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