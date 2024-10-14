Главное за 14 октября Приговор гомофобу, в рижских школах ищут новые наркотики и как правильно кормить городских птиц

На аэродроме "Оренбург-2" ночью с субботы на воскресенье произошел пожар, в результате которого полностью сгорел российский военный транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Социальная медийная звезда Тейлор Руссо Григг скончалась 4 октября в возрасте всего 25 лет. Теперь стала известна причина смерти, пишет Postimees.

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Журналистка Илга Плата переехала в Латвию из России четыре с половиной года назад. И теперь плотно погрузилась в местную культуру - в интернете пишет статьи о Празднике песни и народных обычаях, а в реальности организует экскурсии в Музее оккупации и "Угловом доме", да еще и на русском языке. Обо всем этом Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".

На дворе осень, и в окна к людям уже начинают стучаться оголодавшие синички. Как кормить птах в городских условиях и можно ли это делать на своей лоджии или во дворе многоквартирного дома? TVNET+ обратился за комментариями к Рижской муниципальной полиции и Rīgas namu pārvaldnieks.