Начало рабочей недели ознаменовалось рядом громких событий. Правительство приняло бюджет на следующий год с огромным дефицитом, в Латвии впервые вынесли обвинительный приговор за нападение на почве гомофобии, стали известны итоги первого тура выборов в литовский Сейм. Об этих и других новостях понедельника, 14 октября, - в традиционном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 14 октября ⟩ Приговор гомофобу, в рижских школах ищут новые наркотики и как правильно кормить городских птиц
Новости Латвии:
В понедельник правительство утвердило подготовленный Министерством финансов законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, в котором доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро.
В минувшие выходные в социальных сетях появилась неофициальная информация о том, что среди учеников Рижской Центральной гуманитарной средней школы и начальной школы музыки и искусства Берги распространяются наркотики нового вида, которые могут привести к смертельному исходу. Эти сведения вызвали широкий общественный резонанс. Однако, когда с этими школами связались, выяснилось, что никаких случаев употребления наркотиков не было.
В понедельник, 14 октября, Даугавпилсский районный суд огласил историческое решение по делу об избиении Ливая Амарейна и его спутника. Об этом сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на представителей Латвийского центра по правам человека.
Финансирование латвийских дорог за счет еврофондов позволило значительно улучшить их качество. Однако вскоре страна столкнется с новой реальностью: в ближайшие годы использование европейских средств на ремонт автодорог станет невозможным. Об этом сообщил в эфире программы "Кейс" на LSM+ Мартиньш Лаздовскис, глава Latvijas Valsts ceļi.
В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Земгале погиб мотоциклист, сообщает Государственная полиция.
Со среды, 16 октября, до весны в Латвии больше нигде нельзя будет ездить быстрее 90 километров в час (км/ч), за исключением участка Сигулдского шоссе, где при очень хороших условиях можно ехать со скоростью до 100 км/ч, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi (LVC).
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась на одну позицию ниже в свежем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и находится на 15-й позиции.
За рубежом:
"Куда в Украине попадают пожертвованные латвийские деньги?" - такими словами лидер партии "Латвия на первом месте" и депутат Сейма Айнар Шлесерс представляет видео о коррупционном скандале в Хмельницкой области Украины. Там глава Центра медико-социальной экспертизы была поймана на выдаче поддельных медицинских документов подлежащим мобилизации людям. Нет никакого основания считать, что найденные в квартире сотрудницы деньги были пожертвованием Латвии или какой-то другой страны Украине.
В первом туре выборов в литовский Сейм с небольшим отрывом победила оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП).
Евросоюз не может обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов, поэтому он планирует инвестировать в оборонную промышленность Украины, сообщает The Washington Post.
Американская база противоракетной обороны на севере Польши сможет сбивать российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны, сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
На аэродроме "Оренбург-2" ночью с субботы на воскресенье произошел пожар, в результате которого полностью сгорел российский военный транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.
Социальная медийная звезда Тейлор Руссо Григг скончалась 4 октября в возрасте всего 25 лет. Теперь стала известна причина смерти, пишет Postimees.
Интересное чтиво:
Журналистка Илга Плата переехала в Латвию из России четыре с половиной года назад. И теперь плотно погрузилась в местную культуру - в интернете пишет статьи о Празднике песни и народных обычаях, а в реальности организует экскурсии в Музее оккупации и "Угловом доме", да еще и на русском языке. Обо всем этом Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
На дворе осень, и в окна к людям уже начинают стучаться оголодавшие синички. Как кормить птах в городских условиях и можно ли это делать на своей лоджии или во дворе многоквартирного дома? TVNET+ обратился за комментариями к Рижской муниципальной полиции и Rīgas namu pārvaldnieks.
Если в результате налоговой реформы в следующем году ставка подоходного налога на доходы от продажи недвижимости составит 25,5% вместо 20%, в последнем квартале 2024 года мы увидим больше сделок с недвижимостью. Продавцы, которые тянули с продажей, станут более решительными, отмечают эксперты сферы. В свою очередь, Латвийская ассоциация сделок с недвижимостью возражает против повышения ставки налога на капитал во время, когда стоимость жизни растет - все больше сделок происходит в "серой зоне".
Ночная охота с башен под Ригой, на лугах Личу, почти два года назад закончилась тем, что застрелили предпринимателя Яниса Гаркалнса. Доказательства свидетельствуют, что он умер от пули, выпущенной своим другом, начальником Рижского регионального управления Государственной полиции Юрисом Шулте. Шулте на этой неделе в суде заявил, что не понимает, как застрелил Гаркалнса. Передача De Facto Латвийского телевидения сообщает, что суд над генералом раскрыл довольно неприглядную картину событий той ночи: как употребление алкоголя перед охотой в находящейся неподалеку бане, так и слишком запоздалый вызов неотложной помощи, что в итоге привело к смерти Гаркалнса.
В 2014 году международной сенсацией стала книга французского экономиста Тома Пикетти "Капитал в XXI веке", сильно повлиявшая на дебаты о неравенстве и превратившая автора в суперзвезду. Пикетти верно отметил, что в политических аргументах в пользу перераспределения доходов почти всегда делается акцент на внутренних проблемах. Но его главный тезис - капитализм неизбежно приводит к росту неравенства - полностью разваливается, если сравнить положение обедневших крестьян во Вьетнаме и сравнительный комфорт среднего класса во Франции.
Часов Яр является одной из главных крепостей украинской армии на восточном фронте. Для российской армии этот город - как кость в горле на пути к агломерации Краматорска, крупнейшему подконтрольному Украине району в Донецкой области, сообщает Rus.Postimees.
Очередной выпуск популярного тревел-шоу "Орел и решка" отправил зрителей в живописную Ригу. Ведущие, Эдуард Мацаберидзе и Соня Шац, провели в столице Латвии два дня в традиционном формате: один с бюджетом в 100 долларов, другой - с неограниченными возможностями Золотой карты.
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