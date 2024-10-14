Еврокомиссия отреагировала на заявление Польши о приостановке права на убежище

Еврокомиссия заявила, что осуждает гибридные атаки на государства-члены Евросоюза, включая использование нелегальных иммигрантов в политических целях, но напомнила Польше о ее международных обязательствах в отношении просителей убежища.

Пресс-секретарь ЕК Анита Хиппер заявила, что для ЕС важно защищать свои границы, в частности, от России и Беларуси.

"Обе страны (...) в последние три года оказывают сильное давление на внешние границы", - заявила Хиппер на пресс-конференции, добавив, что это угрожает безопасности ЕС и его стран-членов. "В то же время у государств-членов есть международные обязательства и обязательства перед ЕС, в том числе по обеспечению доступа к процедурам предоставления убежища", - подчеркнула она.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил в субботу,13 октября, что в рамках новой миграционной политики планируется временно приостановить действие права на убежище, поскольку им злоупотребляют соседние Беларусь и Россия. Он сказал, что попросит Евросоюз признать это решение.

"Мы находимся в контакте с польскими властями по поводу этого заявления, чтобы выяснить, какую именно форму оно примет", - сказал Хиппер, добавив, что ЕС делает все возможное, чтобы помочь государствам-членам бороться с гибридными угрозами.

В мае Польша объявила, что потратит более 2,3 миллиарда евро на укрепление своей границы с Беларусью, которая также является восточной границей ЕС.

На прошлой неделе Польша и Чехия призвали ЕС к ужесточению иммиграционных ограничений по сравнению с теми, которые предусмотрены в так называемом пакте о миграции и убежище, который должен вступить в силу в 2026 году.

В субботу Туск заявил, что польское правительство не намерено соблюдать положения пакта, если они наносят ущерб национальной безопасности. Премьер добавил, что никто не заставит его сделать это.

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