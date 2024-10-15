В Огре у детсада нельзя парковать машину. Некоторые родители рискуют и нарушают правила

На всех улицах в квартале, где находится упомянутый детский сад, размещены запретительные дорожные знаки. Есть места, где они запрещают автомобилям стоять, есть - где как останавливаться, так и стоять. По словам местных жителей, такая организация движения здесь уже давно и она создает неудобства.

В утренней спешке, привозя детей в Saulīte, многие родители в целях экономии времени хотят подъехать по возможности поближе к образовательному учреждению.

По наблюдениям передачи, многие родители, несмотря на запреты, паркуются на одной из улиц. Они осознают, что рискуют, но надеются, что полицейские не накажут. Нужно отметить, что там же рядом дежурил экипаж муниципальной полиции. Полицейский признал, что ему дана задача следить за маневрами водителей вблизи детсада. На вопрос, собирается ли он наказывать родителей детсадовцев, страж порядка сказал: "Сначала предупреждаем. Мы не должны обязательно сразу штрафовать".

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