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Видео Авария в Дрейлини: для водителя BMW утро вторника не задалось

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Авария в Дрейлини
Авария в Дрейлини Фото: Aculiecinieka foto

Утром во вторник, 15 октября, в Дрейлини произошло ДТП - как сообщил RUS TVNET очевидец, с дороги вылетел автомобиль BMW.

В результате происшествия транспортное средство наехало на ограждение и застряло на нем.

По информации очевидца, на место происшествия прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.

RUS TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности происшествия.

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