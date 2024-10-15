Видео Авария в Дрейлини: для водителя BMW утро вторника не задалось

В результате происшествия транспортное средство наехало на ограждение и застряло на нем.

По информации очевидца, на место происшествия прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.

RUS TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности происшествия.

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