Утром во вторник, 15 октября, в Дрейлини произошло ДТП - как сообщил RUS TVNET очевидец, с дороги вылетел автомобиль BMW.
Видео ⟩ Авария в Дрейлини: для водителя BMW утро вторника не задалось
В результате происшествия транспортное средство наехало на ограждение и застряло на нем.
По информации очевидца, на место происшествия прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.
RUS TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности происшествия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!