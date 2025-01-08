Главное за 8 января Притязания Трампа на Гренландию, обвинения CSDD и поток черных котов в Риге

За рубежом:

В среду, 8 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег новоизбранного президента США Дональда Трампа от угроз "суверенным границам" Европейского союза (ЕС).

МИД Украины заявил, что Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО в случае, если она решит выйти из обоих блоков и присоединиться к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Содружеству независимых государств (СНГ), передает украинское информагентство УНИАН.

В ночь на среду, 8 января, российская Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников, была повреждена нефтяная база в Энгельсе.

На церемонии вручения премии "Золотой глобус", где предполагался вечерний наряд, актриса Кейт Уинслет появилась в белом брючном костюме, украшенном роскошной вышивкой.

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