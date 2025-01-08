Дональд Трамп, не дожидаясь инаугурации, шокировал заявлением о желании присоединить к США Канаду, Мексику и Гренландию. Реакция мирового сообщества - в том числе президента и премьер-министра Латвии - не заставила себя ждать. А Рига меж тем продолжает радоваться достижениями мультфильма "Поток", главный герой которого появляется в самых необычных местах. Об эти и других новостях подробнее читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 8 января ⟩ Притязания Трампа на Гренландию, обвинения CSDD и поток черных котов в Риге
Новости Латвии:
В последние дни внимание международного сообщества привлекли высказывания будущего президента США Дональда Трампа о желании расширить территорию США, включив в нее принадлежащую Дании Гренландию, Панамский канал, а также Канаду. Высшие должностные лица Латвии надеются, что на данный момент это всего лишь высказывания и риторические вопросы, сообщает портал tv3.lv.
В конце прошлого года в социальной сети TikTok появилась информация о том, что Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) якобы снимает государственные регистрационные номерные знаки с припаркованных автомобилей. TVNET+ попытался подробнее выяснить обстоятельства произошедшего.
В минувшие выходные микроавтобус Peugeot попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Сигулдой. Из общедоступной информации видно, что у автомобиля плохое техническое состояние.
Управляющие жилыми домами получат право на принятие решения о ремонте здания и использование для этого денежных накоплений собственников квартир без получения на это специальных полномочий от последних, сообщает Latvijas Avīze.
Сотрудники Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса по делу о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти, а также о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему.
За рубежом:
В среду, 8 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предостерег новоизбранного президента США Дональда Трампа от угроз "суверенным границам" Европейского союза (ЕС).
МИД Украины заявил, что Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО в случае, если она решит выйти из обоих блоков и присоединиться к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Содружеству независимых государств (СНГ), передает украинское информагентство УНИАН.
В ночь на среду, 8 января, российская Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников, была повреждена нефтяная база в Энгельсе.
На церемонии вручения премии "Золотой глобус", где предполагался вечерний наряд, актриса Кейт Уинслет появилась в белом брючном костюме, украшенном роскошной вышивкой.
Знаете ли вы, кто в британской королевской семье самый высокий, а у кого самый маленький рост? Угадайте!
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фвыаНа католическое Рождество в широкий прокат вышел новый фильм ужасов Роберта Эггерса "Носферату" - ремейк немецкой классики 1922 года. К январю фильм добрался до Латвии, и автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" объясняет, почему перед нами - одна из лучших и самых страшных картин ушедшего года.
Кот-индивидуалист, главный герой анимационного фильма "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса, начал самостоятельную жизнь за пределами экрана. В Риге на улице Ропажу, 15, появился граффити-рисунок с изображением знаменитого кота.
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