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НАТО направит корабли для охраны подводных объектов в Балтийском море

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Военный корабль НАТО. Иллюстративное фото.
Военный корабль НАТО. Иллюстративное фото. Фото: Kaitseväe peastaap

С конца недели НАТО начнет охранять критически важные объекты в Балтийском море, используя для этого десять кораблей, сообщает финская общественная вещательная организация Yle.

Для охраны важных объектов будут задействованы как уже имеющиеся в Балтийском море корабли альянса, так и те, которые специально для этой миссии направят страны НАТО.

Эти суда останутся в Балтийском море до апреля.

Суда будут в основном выполнять функции сдерживания и патрулировать районы, где расположены энергетические и телекоммуникационные кабели.

Однако в международных водах НАТО не имеет права создавать препятствия на пути кораблей других стран.

Охрану Финского залива продолжат вести финские и эстонские силы.

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