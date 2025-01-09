"Худшее еще впереди". В Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары, два человека погибли

В районе третьего пожара, Пасифик-Палисейдс, по словам Луны, приказ об эвакуации получили 37 тысяч человек.

Глава пожарного департамента города Лос-Анджелес Кристин Краули рассказала, что ожоги и травмы получили уже несколько пожарных и местных жителей.

По словам Краули, другой пожар, в районе Сильмар, в 20 км от пожара под Пасаденой, меньше чем за сутки с момента возгорания распространился на площади примерно в два квадратных километра. Из этого района эвакуированы более трех тысяч человек.

Карта пожаров Фото: BBC

Пожары в Лос-Анджелесе Фото: Kyle Grillot/Bloomberg

Лесные пожары в Лос-Анджелесе Фото: Kyle Grillot/Bloomberg

CBS News, американский партнер Би-би-си, сообщает, что на подкрепление пожарным, работающим в южной Калифорнии, отправлены пожарные бригады из северной Калифорнии и Аризоны.

Корреспондент CBS News Даня Бакус находится в районе Пасифик-Палисейдс, одном из наиболее пострадавших районов, и рассказал Би-би-си, что это худшие пожары в регионе за 19 лет.

По словам Бакуса, сильные порывы ветра мешают спасателям, которые не могут использовать вертолеты для тушения огня.

Лос-Анджелес Фото: Los Angeles Daily News/Getty Images

По данным сайта PowerOutage.us, около 200 тыс. потребителей в округе Лос-Анджелес и почти 26 тыс. в соседнем округе Вентура остаются без электричества, хотя энергетики заявляют, что работают круглосуточно, чтобы восстановить энергоснабжение как можно скорее.

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Две женщины на фоне пожара Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что многие дома уже уничтожены огнем.

Пожар в Лос-Анджелесе Фото: JOSH EDELSON/AFP