На рассмотрении бюджета по ночам поставлена точка. Довольны не все депутаты

Рассмотрение бюджета в первом чтении предусмотрено 30 октября.

Как подчеркнула спикер, заседание по рассмотрению бюджета не будет длиться до ночи.

Как и в прошлом году, парламентарии будут обсуждать бюджет с 9 часов утра до 9 часов вечера, и, если бюджет не будет принят 4 декабря, то его обсуждение продолжится 5 декабря.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс выразил сожаление таким решением, поскольку во многих странах бюджет рассматривается "от начала до конца".

"Несколько депутатов хотели спать во время рассмотрения бюджета, и это изменило систему", - сказал глава ответственной комиссии.

Напомним, в соответствии с утвержденным правительством проектом госбюджета на 2025 год доходы консолидированного госбюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - в размере 17,093 млрд евро.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта).

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