Проект государственного бюджета на 2025 год во втором, окончательном чтении Сейм планирует рассмотреть 4 декабря, при этом спикер Дайга Миериня обещает, что он не будет рассматриваться ночью, хотя это устраивает не всех депутатов.
На рассмотрении бюджета по ночам поставлена точка. Довольны не все депутаты
Рассмотрение бюджета в первом чтении предусмотрено 30 октября.
Как подчеркнула спикер, заседание по рассмотрению бюджета не будет длиться до ночи.
Как и в прошлом году, парламентарии будут обсуждать бюджет с 9 часов утра до 9 часов вечера, и, если бюджет не будет принят 4 декабря, то его обсуждение продолжится 5 декабря.
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс выразил сожаление таким решением, поскольку во многих странах бюджет рассматривается "от начала до конца".
"Несколько депутатов хотели спать во время рассмотрения бюджета, и это изменило систему", - сказал глава ответственной комиссии.
Напомним, в соответствии с утвержденным правительством проектом госбюджета на 2025 год доходы консолидированного госбюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - в размере 17,093 млрд евро.
По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.
Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.
Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро, или 2,9% от внутреннего валового продукта).
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