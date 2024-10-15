Латвийские таможенники пресекли контрабанду более 400 килограммов гашиша

Уголовные дела о контрабанде наркотиков в крупном размере были возбуждены Управлением налогово-таможенной полиции Латвии в октябре 2024 года.

Первый случай произошел на таможенном пункте Терехово, когда грузовик с полуприцепом, следовавший из Латвии в Россию, был выбран для проверки. Водитель, гражданин одной из стран Центральной Азии, вызвал подозрения, и транспортное средство направили на рентген-контроль.

Конфискованный гашиш Фото: VID

Анализ сканирования выявил возможный тайник в полуприцепе. В ходе физической проверки сотрудники таможни обнаружили 74 упаковки с веществом общим весом 185 килограммов. Экспертиза показала, что вещество содержит тетрагидроканнабинол (THC) и является гашишем.

Конфискованный гашиш VID

Через несколько дней на таможенном пункте Гребнево была обнаружена аналогичная схема контрабанды. Грузовик, следовавший также в Россию, был отправлен на рентген-контроль, в результате которого было обнаружено 29 упаковок с наркотиками общим весом 221 килограмм. Экспертиза подтвердила, что это также гашиш.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 190 Уголовного закона Латвии, которая касается незаконного перемещения через границу наркотиков, психотропных веществ или прекурсоров в крупных объемах или в составе организованной группы. По этой статье предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

По одному из дел подозреваемому уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде ареста. По второму делу также установлен подозреваемый.

В интересах следствия дополнительная информация пока не раскрывается.

Согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона Латвии, ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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