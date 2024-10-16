14 октября 2024 года Даугавпилсский районный суд впервые вынес приговор за преступление на почве гомофобии. Пришло время возрадоваться - равноправие семимильными шагами идет по Латвии? К сожалению, хоть прогресс и налицо, радоваться пока следует осторожно.
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Липину интересно ⟩ Гомофобия - подсудное дело. Хотелось бы, по крайней мере
В 2023 году руководитель движения Dzīvesbiedri, член правления объединения ЛГБТ+ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис называл "огромным достижением" тот факт, что полиция завела два уголовных дела из десяти известных ему случаев гомофобных преступлений.
Просто задумайтесь над этим. 20% заведенных уголовных дел и всего один приговор - за гомофобные преступления. Подставьте вместо гомофобии любую другую причину для преступления ненависти, и вы точно поймете, как страшно это звучит.
И можно сказать - да причем тут гомофобия? Если избили, то снимайте побои, и подавайте заявление. А причина преступления значения не имеет.
Нет. Имеет. И самое важное.
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