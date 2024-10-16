Липину интересно Гомофобия - подсудное дело. Хотелось бы, по крайней мере

В 2023 году руководитель движения Dzīvesbiedri, член правления объединения ЛГБТ+ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис называл "огромным достижением" тот факт, что полиция завела два уголовных дела из десяти известных ему случаев гомофобных преступлений.

Просто задумайтесь над этим. 20% заведенных уголовных дел и всего один приговор - за гомофобные преступления. Подставьте вместо гомофобии любую другую причину для преступления ненависти, и вы точно поймете, как страшно это звучит.

И можно сказать - да причем тут гомофобия? Если избили, то снимайте побои, и подавайте заявление. А причина преступления значения не имеет.

Нет. Имеет. И самое важное.

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