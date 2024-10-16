Видео "В Риге много стиля": Александр Васильев о Латвии и сотрудничестве с Национальной оперой

"В Риге много вкуса и много стиля. Посмотрите, как выкрашены дома в "старушке" Риги. Какие яркие цвета! Это же не портит настроение рижанам. […] Вы же не говорите, что у вас безвкусный Дом черноголовых, потому что у него яркие цвета на фасаде. Вы же, наоборот, хвалите гербы в Домском соборе, потому что они многокрасочные.

Поэтому не скидывайте все исключительно на протестантизм и на прибалтийскую традицию, связанную с морем, песком и камнем, чтобы тона были очень сдержанные, скорее, крестьянские. В Латвии очень много традиций", - сказал он.

Васильев отметил яркость латышских национальных костюмов и даже государственного флага.

"Я не говорю, что надо безвкусно одеваться, как винегрет, и я не говорю, что надо смешать все цвета […], но подобрать цвета, которые идут вашим глазам, вашим губам, вашему цвету волос, вашему настроению, вы всегда можете", - подчеркнул он.