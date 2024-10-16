Историк моды, телеведущий и инициатор создания Музея моды в Риге Александр Васильев в интервью порталу LSM+ призвал жителей Риги и Латвии в сумрачные зимние дни одеваться ярко, подчеркнув, что это ничуть не противоречит латвийским традициям.
Видео ⟩ "В Риге много стиля": Александр Васильев о Латвии и сотрудничестве с Национальной оперой
"В Риге много вкуса и много стиля. Посмотрите, как выкрашены дома в "старушке" Риги. Какие яркие цвета! Это же не портит настроение рижанам. […] Вы же не говорите, что у вас безвкусный Дом черноголовых, потому что у него яркие цвета на фасаде. Вы же, наоборот, хвалите гербы в Домском соборе, потому что они многокрасочные.
Поэтому не скидывайте все исключительно на протестантизм и на прибалтийскую традицию, связанную с морем, песком и камнем, чтобы тона были очень сдержанные, скорее, крестьянские. В Латвии очень много традиций", - сказал он.
Васильев отметил яркость латышских национальных костюмов и даже государственного флага.
"Я не говорю, что надо безвкусно одеваться, как винегрет, и я не говорю, что надо смешать все цвета […], но подобрать цвета, которые идут вашим глазам, вашим губам, вашему цвету волос, вашему настроению, вы всегда можете", - подчеркнул он.
Модный эксперт также вновь рассказал об истории закрытия программы "Модный приговор" на российском телевидении в первый же день вторжения России в Украину и добавил, что это открыло ему новые возможности для сотрудничества с другими странами: раньше они были ему недоступны, потому что он слишком много времени посвящал работе на российском ТВ.
В частности, он сообщил, что руководство Латвийской национальной оперы и балета (LNOB) попросило его помочь с восстановлением декораций к балету "Щелкунчик".
Премьера "Щелкунчика" состоялась в 2000 году, и на данный момент это самая "долгоиграющая" постановка Латвийского национального балета. Декорации к спектаклю создавал Васильев. В сентябре в ангаре, где хранилось имущество LNOB, произошел пожар, и декорации к балету пострадали.
Видео: Интервью с Александром Васильевым
Васильев рассказал, что повреждено оказалось не так много предметов: санки, елка и несколько статуй. Он пообещал, что все будет восстановлено. Как отметил историк моды, он очень рад, что театр позвал именно его, а не другого дизайнера. По словам Васильева, LNOB хочет сохранить придуманный им изначально стиль спектакля, потому что этот стиль нравится публике.
"Он нравится, потому что на занавесе изображена Старая Рига под снегом, а это то, что хочет увидеть зритель в Риге. Я специально выбирал стиль югенд для оформления, чтобы каждый человек в Латвии сказал: это же сказка про наш город! Это про нашу историю! […] Рига же гордится своей улицей Альберта, им (рижанам) же нравится Музей югендстиля, который у вас есть, им нравятся эти предметы, им нравится традиция. Латвия - это страна, берегущая традиции", - сказал Васильев.
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