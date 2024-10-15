СМИ: Россия формирует специальный батальон из северокорейских военных

Граждане Северной Кореи будут служить в 11-й отдельной воздушно-десантной бригаде российской армии, сообщает портал LIGA.net со ссылкой на разведку.

По данным источника, в батальоне будет около 3000 военнослужащих. В настоящее время солдаты обеспечены стрелковым оружием и боеприпасами.

По данным украинской разведки, этот батальон специального назначения может быть задействован для выполнения боевых задач в районе Суджи и Курска.

Официальные должностные лица Украины пока не подтвердили эту информацию.

Несколько дней назад министр обороны Южной Кореи заявил, что Северная Корея может отправить своих солдат в Украину.

В свою очередь, в Центре противодействия дезинформации Украины указали, что контингент северокорейских войск уже находится на оккупированных Россией территориях Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически присоединилась к войне России против Украины.

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