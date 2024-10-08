Сеул: в войне против Украины участвуют военнослужащие Северной Кореи

Украинские СМИ в конце недели сообщили, что при ракетном нападении Украины на оккупированную Россией территорию под Донецком 3 октября были убиты шесть военнослужащих КНДР.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг-хен во вторник признал законодателям, что эти сообщения СМИ весьма вероятны.

Более того, КНДР, скорее всего, отправит воевать на Украину еще больше военных, чтобы поддержать Россию, отметил министр. Он напомнил, что Россия и КНДР заключили взаимные соглашения, напоминающие военный альянс.

Эксперты давно утверждают, что российская армия применяет против Украины ракеты, произведенные в Северной Кореи. Москва и Пхеньян это, конечно, отрицают.

Южная Корея также пришла к выводу, что Пхеньян направил России тысячи контейнеров с оружием для использования против Украины.

Вооруженная ядерным оружием Северная Корея в последние годы усилила военные связи с Москвой. Российский диктатор Владимир Путин в июне посетил Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал соглашение о взаимной обороне.

Аналитики предполагают, что КНДР, усиливая испытания и производство артиллерии и крылатых ракет, вероятно, готовится к отправке оружия в Россию.

Санкции ООН запрещают КНДР проводить любые испытания с использованием баллистических технологий. Но Москва в марте воспользовалась своим правом вето в Совете безопасности ООН, чтобы фактически прекратить мониторинг нарушений со стороны ООН.

Как ожидается, Северная Корея на этой неделе отменит подписанное в 1991 году важное корейское межгосударственное соглашение, официально признав Южную Корею врагом.

Москва и Пхеньян являются союзниками с момента основания коммунистической КНДР после Второй мировой войны, и отношения между двумя странами стали еще более тесными со времен повторного вторжения России в Украину в 2022 году.

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