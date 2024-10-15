Зеленский: Северная Корея фактически вступила в войну на стороне России

На встрече были заслушаны доклады от Службы внешней разведки и Главного управления разведки, касающиеся планов России на осенне-зимний период.

"Были представлены очень детальные данные. Фактическое вовлечение Северной Кореи в военные действия. Также обсуждались отношения России с рядом стран, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", - отметил президент в своем видеообращении в понедельник вечером.

Зеленский также подчеркнул важность внешнеполитических усилий и шагов, направленных на укрепление отношений с международными партнерами, что поможет Украине продолжать обороняться и достигать результатов, несмотря на сложную обстановку.

Ранее в понедельник стало известно, что диктатор России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Этот договор был подписан в июне во время визита Путина в Пхеньян.

Южнокорейские официальные лица также сообщили, что, возможно, северокорейские военные принимают участие в боевых действиях на стороне России, и некоторые из них уже погибли.

По данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по оккупированной территории вблизи Донецка 3 октября были убиты шесть северокорейских солдат.

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