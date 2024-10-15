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Зеленский: Северная Корея фактически вступила в войну на стороне России

Обновлено 15 октября 2024, 08:25
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AP/Scanpix

Северная Корея фактически стала участником войны России против Украины, а некоторые другие страны также содействуют ее продолжению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания штаба верховного главнокомандующего, передает агентство УНИАН.

На встрече были заслушаны доклады от Службы внешней разведки и Главного управления разведки, касающиеся планов России на осенне-зимний период.

"Были представлены очень детальные данные. Фактическое вовлечение Северной Кореи в военные действия. Также обсуждались отношения России с рядом стран, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", - отметил президент в своем видеообращении в понедельник вечером.

Зеленский также подчеркнул важность внешнеполитических усилий и шагов, направленных на укрепление отношений с международными партнерами, что поможет Украине продолжать обороняться и достигать результатов, несмотря на сложную обстановку.

Ранее в понедельник стало известно, что диктатор России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

Этот договор был подписан в июне во время визита Путина в Пхеньян.

Южнокорейские официальные лица также сообщили, что, возможно, северокорейские военные принимают участие в боевых действиях на стороне России, и некоторые из них уже погибли.

По данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по оккупированной территории вблизи Донецка 3 октября были убиты шесть северокорейских солдат.

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