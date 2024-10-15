Рижское восточное отделение Рижского регионального управления Государственной полиции возбудило уголовное дело по факту кражи из автомобиля BMW.
Фото ⟩ Полиция просит помочь установить личность мужчины, который совершил кражу
Кража была совершена 22 сентября в Риге, на улице Блауманя.
Правоохранительные органы призывают посмотреть на изображенного на фото человека и отозваться всех, кто может его опознать, позвонив по номеру телефона 67086852 или 110. Также можно писать на электронную почту: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv
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